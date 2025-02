Thierry Mouyouma dédramatise : « La suspension m’interdit que l’accès au banc de touche ! »

"Un tirage exceptionnel"

Logé dans la poule F aux côtés du Cameroun, de la Côte d’Ivoire (champion en titre) et du Mozambique, le Gabon hérite d’un groupe particulièrement relevé. Pour Thierry Mouyouma, il n’y a cependant pas lieu de dramatiser :

« C’est un tirage exceptionnel, déjà avec la présence du Gabon. Souvenez-vous qu’il y a deux ans on regardait la CAN à la télévision. [...] Les supposées petites équipes sur le continent ont rattrapé leur retard, les supposées grandes équipes d’hier ne font plus trop de différences. [...] Le Gabon est dans un groupe compétitif. Les quatre équipes ont chacune leur chance. »

Le sélectionneur souligne l’évolution du football africain où les écarts de niveau se sont resserrés, rendant chaque confrontation imprévisible.

Objectif : sortir des poules et viser plus haut

Face à la difficulté du groupe, l’objectif principal des Panthères reste clair : franchir la phase de poules. Mouyouma insiste sur une progression étape par étape :

« Le plus important pour nous c’est déjà d’être qualifiés. [...] Aujourd’hui le plus important c’est d’abord de sortir de la phase de poules, ensuite prendre les matchs, les uns après les autres. [...] Comme on dit, l’appétit vient en mangeant et nous aurons envie de continuer. »