Tchad : La Russie prête à apporter une aide à l’armée pour moderniser ses équipements

Des spécialistes russes sont prêts à aider à la réparation et la modernisation des équipements militaires de l’armée tchadienne, a indiqué dimanche le ministre tchadien de la Défense, le Général Daoud Yaya Brahim. « La Russie (est) prête à aider le Tchad à moderniser ses équipements militaires », a annoncé, plus tôt dimanche, l’Armée nationale tchadienne (ANT) sur son site.

Selon le ministère tchadien de la Défense, le Conseil militaire de transition (CMT) a dépêché le 23 juin à Moscou une délégation tchadienne conduite par le Général Daoud Yaya Brahim pour prendre part à la 9ème conférence de Moscou sur la sécurité internationale, en Russie et cette délégation a entamé des nouveaux accords militaires avec la Fédération de la Russie.

« Lors de mon séjour à Moscou, j’ai été reçu par le vice-ministre russe de la Défense, le colonel général Alexandre Fomine. Il faut noter que l’armée tchadienne est équipée d’un grand nombre d’équipements militaires de production soviétique et russe », a souligné le ministre tchadien de la Défense. « Le vice-ministre russe de la Défense nous a rassuré d’une aide au renforcement des capacités de défense de notre État, et donc à la protection de la souveraineté, de l’intégrité territoriale », a-t-il poursuivi.

« Le membre du gouvernement russe a reconnu que le Tchad est armé d’un vaste ensemble d’équipements militaires et spéciaux de production soviétique et russe, qui nécessitent des réparations, un entretien et une modernisation réguliers. Il nous a rassuré que la Russie est prête pour un tel travail », a rapporté le ministre tchadien. Pour rappel, les relations russo-tchadiennes ont été établies le 24 novembre 1964. Elles ont été renforcées dans plusieurs secteurs tels que le pétrole, l’agriculture, l’armée, l’énergie et la sécurité.

Selon le ministre tchadien des Affaires étrangères, Mahamat Zene Chérif, 90% des armes et du matériel militaire de l’armée tchadienne proviennent de la Russie.