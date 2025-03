Soudan : Six morts dans un bombardement mené par les paramilitaires des FSR

Six Soudanais ont été tués mardi 5 mars dans un bombardement des Forces de soutien rapide (FSR) contre le camp de déplacés d’Abou Chouk, près d’El-Facher, au Darfour-Nord, a annoncé mercredi le Comité local de résistance. L’attaque, menée à l’artillerie lourde, a également fait plusieurs blessés, alors que les frappes se poursuivent dans cette région ravagée par la famine et les combats.

Depuis plusieurs mois, El-Facher, dernière capitale provinciale sous contrôle de l’armée soudanaise dans le Darfour, est assiégée par les FSR. Les forces armées et leurs alliés ont repoussé plusieurs offensives, mais les civils subissent le plus gros des bombardements. Les paramilitaires contrôlent désormais une grande partie du Darfour, tandis que l’armée tient l’est et le nord du pays.

Avec 1,7 million de déplacés au Darfour-Nord et deux millions de personnes en insécurité alimentaire extrême, la famine menace d’atteindre El-Facher d’ici mai, après avoir frappé les camps de Zamzam, Abou Chouk et Al-Salam. Depuis avril 2023, le conflit entre l’armée et les FSR a causé des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 12 millions de Soudanais, selon l’ONU.