Scandale à Ensemble pour le Gabon : Bilie By Nzé aurait détourné les 100 millions d’Oligui Nguema

La crise qui secoue la plateforme Ensemble pour le Gabon a pris une nouvelle tournure avec des accusations explosives contre son président, Alain Claude Bilie-By-Nzé. Selon Stéphane Germain Iloko Boussiengui, membre cofondateur de la plateforme, l’ancien Premier ministre aurait reçu 100 millions de francs CFA à l’issue d’une audience présidentielle le 27 décembre dernier, avant de ne reverser que la moitié de cette somme à ses partenaires politiques.

C’est lors d’un entretien accordé ce jeudi à GMT que Stéphane Germain Iloko Boussiengui a fait ces déclarations fracassantes, jetant une lumière crue sur les pratiques internes d’Ensemble pour le Gabon. « Vous voulez que je vous dise la vérité ? J’ai honte et je suis dégoûté », a-t-il affirmé, dénonçant une trahison au sein de la plateforme. Il a ensuite poursuivi : « J’ai appris qu’il a donné 100 millions à Alain Claude Bilie By Nzé, mais Alain Claude nous a présenté 50 millions et je le dis, je regarde Alain Claude dans les yeux ».

Un détournement aux origines des tensions internes ?

La plateforme, qui s’était positionnée contre les autorités de la transition et avait fait campagne pour le "non" au référendum constitutionnel du 16 novembre, semble aujourd’hui minée par des querelles financières. L’audience du 27 décembre, censée être une simple rencontre pour présenter des propositions en vue de l’élaboration du Code électoral, aurait en réalité donné lieu à une transaction financière secrète, aujourd’hui au cœur du scandale.

Un teaser de cette interview diffusée ce vendredi

Ce soupçon de détournement expliquerait en partie les tensions croissantes entre Bilie-By-Nzé et certains cadres de la plateforme, notamment Stéphane Germain Iloko Boussiengui, qui a lui-même officialisé sa candidature à la présidentielle du 12 avril. Cette multiplication des candidatures issues d’Ensemble pour le Gabon témoigne d’un éclatement du mouvement, fragilisé par ces querelles internes.

Un coup dur pour Bilie By Nzé

Si ces accusations se confirment, elles pourraient ternir encore davantage l’image d’Alain Claude Bilie-By-Nzé, qui tente de s’imposer comme une figure de l’opposition au régime de transition. En s’appropriant une partie des fonds destinés à la plateforme, il risque de perdre la confiance de ses partisans et de fragiliser encore plus une coalition déjà divisée.

Alors que la campagne présidentielle n’est toujours pas ouverte cette affaire pourrait bien rebattre les cartes et affaiblir l’ancien Premier ministre d’Ali Bongo qui peine déjà à faire l’unanimité dans ses propres rangs avec deux de ses camarades qui ont décidé de se porter comme lui candidat à la présidentielle du 12 avril. Reste à savoir si Bilie-By-Nzé répondra à ces accusations ou s’il choisira la stratégie du silence.