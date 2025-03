Présidentielle 2025 : En crise, Ensemble Pour le Gabon conspue Iloko Boussengui déjà en lice

La plateforme Ensemble Pour le Gabon, dirigée par l’ancien Premier ministre d’Ali Bongo, Alain-Claude Bilié-By-Nze, n’a toujours pas de candidat déclaré pour la présidentielle du 12 avril 2025. Mais une chose est sûre : ce ne sera pas Stéphane Germain Iloko Boussengui.

Dans un communiqué au vitriol publié ce jeudi, le collectif a sèchement pris ses distances avec ce dernier, qui s’est lancé dans la course en solitaire la veille. Présenté comme un infiltré, Iloko Boussengui est accusé d’avoir cherché à affaiblir le mouvement pour mieux se propulser.

« Cette démarche, solitaire, relève d’une stratégie huilée depuis fort longtemps d’infiltrer, d’affaiblir et de démanteler un groupe uni et soudé autour de son président, Alain-Claude Bilié-By-Nze », fustige la plateforme. Selon elle, Iloko Boussengui aurait préparé son départ depuis six mois, en faisant croire à une fidélité au groupe tout en peaufinant son coup. « Ensemble Pour le Gabon ne lui a servi que de piédestal », martèle le communiqué, qui lui dénie tout statut de co-fondateur.

Cette passe d’armes intervient alors que Bilié-By-Nze, en rupture avec les autorités de la transition qu’il n’a eu de cesse de critiquer depuis sa chute du pouvoir, lorgne lui aussi le fauteuil présidentiel. Pourtant, sa plateforme peine encore à désigner officiellement son candidat.

La coordination promet une annonce imminente, avant l’expiration de la date limite de dépôt des candidatures, fixée au 8 mars. Mais pour l’instant, Ensemble Pour le Gabon s’occupe davantage d’écarter les indésirables que de clarifier sa propre position dans la course.