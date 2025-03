Présidentielle gabonaise : Le bal des prétendants atteint déjà 33 candidatures pour le 12 avril !

La course à la candidature pour l’élection présidentielle du 12 avril continue de battre son plein à l’approche de la date fatidique du 8 mars. Les candidats se bousculent au portillon de la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER). Après les 30 dossiers retirés mercredi, trois nouveaux l’ont été ce jeudi, portant à 33 le nombre de prétendants au fauteuil présidentiel.

Lire aussi >>> Présidentielle gabonaise : Déjà 3 femmes et 27 hommes en lice pour la ligne de départ ! Parmi ces nouvelles candidatures, on note celle de l’ancien Premier ministre d’Ali Bongo, Alain Claude Bilie-By-Nze. L’actuel président de la plateforme Ensemble pour le Gabon, qui avait déjà vu la veille la candidature de l’un de ses dissidents, Stéphane Germain Iloko Boussiengui, ne s’est pas présenté lui-même à la CNOCER, préférant y envoyer un mandataire. La crise au sein de la plateforme se confirme avec une troisième candidature issue de ses rangs, celle de Marlène Fabienne Essola Efountame, qui s’est également lancée dans la course à la présidentielle. Ainsi, Ensemble pour le Gabon compte désormais trois candidats en lice, ce qui affaiblit considérablement de facto l’ancien Premier ministre du régime déchu, qui ne fait même pas l’unanimité au sein de son propre camp. Le troisième retrait de la journée d’hier a été celui de Ndikwedi Ndikwedi Ndohoko. À ce stade, le paysage électoral compte 33 prétendants, parmi lesquels 29 hommes et seulement 4 femmes. Alors que la période de dépôt des candidatures se poursuit, les regards restent tournés vers les prochaines étapes du processus. Les confirmations officielles et d’éventuelles alliances stratégiques pourraient redessiner la dynamique de cette élection clé pour l’avenir politique du Gabon.