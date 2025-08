Guerre des investitures au PDG : qui d’Ali Bongo ou de Blaise Louembé l’emportera à la CNOCER ?

La crise au Parti démocratique gabonais (PDG), née du retour aux affaires d’’Ali Bongo le 18 juillet pour reprendre la main sur le parti fondé par son père, n’a pas fini de faire couler encre et salive. Alors que l’aile dirigée par son secrétaire général et bras droit, Ali Akbar Onanga Y’Obegue, s’est offert des locaux « provisoires » situés à la Résidence Al Hamdou Lilahi à Angondjé, la guerre des chefs reste ouverte. En attendant de reprendre le contrôle du siège de Louis, c’est vers les législatives et locales que le second round des « investitures » va se jouer face au camp de Blaise Louembé, issu du congrès extraordinaire du 30 janvier.

Après avoir perdu le premier round du contrôle du siège historique du parti, Ali Bongo et son nouveau SG ne décolèrent pas. Retranché à Angondjé, Ali Akbar Onanga Y’Obegue affûte ses armes pour présenter ses candidats aux législatives et locales des 27 septembre et 11 octobre prochains. Une réunion dans ce sens s’est d’ailleurs tenue ce jeudi dans les locaux « provisoires » de cette branche restée fidèle à Ali Bongo, pour entrevoir les « camarades » ayant eu l’onction de ce dernier, malgré son exil médical à l’étranger.

La séance de travail de ce jeudi au siège de Louis

Sauf que le camp Louembé a ouvert ce même jeudi, à Louis, une réunion de travail similaire pour statuer sur les investitures des candidats choisis par la base. Ce qui laisse augurer que la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER) et le ministère de l’Intérieur recevront, au plus tard le 7 août prochain, deux listes dissidentes de candidats investis… par les deux PDG ! Un dilemme qui place Hermann Immongault en statut d’arbitre, alors que les deux camps se déchirent déjà sur le plan judiciaire. Chacun voulant faire taire l’autre pour l’empêcher de parler au nom du parti fondé par Omar Bongo le 12 mars 1968.

Qui va remporter le second bras de fer public entre les deux camps ? Le camp Louembé, qui a déjà remporté la manche du siège, va-t-il doucher à nouveau Ali Bongo et ses fidèles pour imposer la seule liste légitime aux couleurs de l’ancien parti unique déchu ? Les Gabonais attendent de voir l’issue de ce feuilleton qui en dit long sur l’attitude jusqu’au-boutiste des deux factions. Lesquelles refusent toujours de parler de bicéphalisme au sein du PDG, alors que la réalité le démontre grandement. Qui l’emportera ? That is the question !