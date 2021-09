Russie : Une fusillade dans une université du centre du pays fait 8 morts et 24 blessés

Huit personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées, lundi, dans une fusillade visant des étudiants et des enseignants de l’Université russe de Perm, située dans la région de l’Oural au centre du pays. Le ministère russe de l’Intérieur a annoncé que les forces de sécurité russes avaient réussi à arrêter l’assaillant, selon la chaîne de télévision « Russia Today ».

La chaîne a précisé que l’attaque a fait 8 morts et 24 blessés, 7 d’entre eux ont été transférés vers des hôpitaux pour recevoir les soins, dont un grièvement blessé. Plus tôt dans la journée de lundi, l’agence de presse russe privée « Interfax » a rapporté d’après un ambulancier qu’"un inconnu a pris d’assaut les bâtiments de l’Université de Perm et a tiré sur des étudiants et des enseignants, faisant des morts et des blessés".

Par ailleurs, des vidéos montraient des personnes qui tentaient de sauter par les fenêtres pour quitter les lieux.