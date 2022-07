Rideau sur la seconde Mission économique et commerciale de la Francophonie du Gabon

Débutée mercredi, la 2e Mission économique et commerciale de la Francophonie s’est achevée ce vendredi sur une note de satisfaction des participants essentiellement des responsables d’entreprises venus des 88 pays de l’organisation francophone. La dernière journée s’est soldée par des signatures de convention entre entreprises locales et étrangères pour ces échanges B2B.

La 3ème et dernière journée de la Mission économique et commerciale de la Francophonie a clôturé ce vendredi à Akanda cette grande foire d’affaires. C’est par les échanges B2B, les signatures des conventions entre certaines entreprises gabonais et étrangères et la remise des attestations aux participants de l’exposition made in Gabon que s’est achevé cette seconde mission économique francophone d’Afrique centrale qui va se poursuivre au Rwanda.

La remise des conventions hier à Akanda

Initiée lors de cette rencontre par les autorités gabonaises, l’exposition made in Gabon a eu pour but la promotion de valoriser les produits économiques 100% gabonais. « Nous avons enregistré vos doléances. Nous allons établir un partenariat et vous accompagner afin que vous puissiez être aussi compétitifs dans la sous-région », a déclaré Zéphirine Etotowa, nommée le 7 juin dernier, à la tête de la Direction générale du Commerce.

Une vingtaine des groupes locaux a reçu des mains des officiels leurs attestations de participation à l’instar, du groupe Cacao Mundo, Olam Palm Gabon, Café Pierre André, Caistab, Sucaf... Les délégations venus d’autres pays francophones qui prenaient part à cet évènement gabonais ont pris le vol hier pour le Rwanda. Le pays de Paul Kagamé accueillera la seconde partie de cette mission qui s’achèvera le 13 juillet prochain.