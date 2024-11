Alors que la campagne pour le référendum se clôturera ce vendredi soir à minuit, les deux camps resteront suspendus aux résultats des urnes ce samedi. Selon un sondage commandé par la chaîne d’info en continu Gabon24, dont Info241 a reçu copie, la tendance penche clairement vers le « non » avec une large majorité. Ces intentions de vote devront bien entendues être confirmées par le collège électoral, convoqué aux urnes dès 8h ce 16 novembre.

Un sondage réalisé par l’institut français OpinionWay pour Gabon24 révèle qu’à quelques jours du référendum constitutionnel, 52% des Gabonais interrogés envisagent de voter « NON » à la nouvelle constitution, tandis que 48 % se prononcent en faveur du « OUI ». Ce sondage, mené du 4 au 8 novembre auprès de 1 020 personnes représentatives de la population gabonaise, montre une polarisation des avis, avec une nette tendance au refus chez les jeunes et une légère adhésion parmi les personnes âgées.

Répartition des intentions de vote par tranche d’âge

Tranche d’âge Pourcentage « OUI » (%) Pourcentage « NON » (%) 18-34 ans 44 % 56 % 35-44 ans 48 % 52 % 45-54 ans 50 % 50 % 55 ans et plus 52 % 48 %

L’étude indique que les jeunes adultes, en particulier ceux âgés de 18 à 34 ans, rejettent massivement le projet de constitution (56 % de « NON »). En revanche, les personnes de 55 ans et plus sont plus enclines à le soutenir, exprimant un désir de stabilisation politique. Ce fossé générationnel révèle une perception contrastée de la transition actuelle et de la gouvernance future.

Raisons du vote « NON »

Motifs du vote « NON » Pourcentage (%) Concentration des pouvoirs autour de la présidence 20 % Soutien du PDG au « OUI » et rapprochement avec le CTRI 18 % Impression que la constitution ne garantira pas une stabilité durable 15 % Doutes sur la capacité de gouverner après la transition 13 % Constitution mal conçue 12 % Absence de séparation des pouvoirs 10 % Scandales de corruption au sein de la gouvernance de transition 8 % Autres (septennat, vacance du pouvoir, etc.) 4 %

La faible lecture de la constitution semble jouer un rôle important dans ces intentions de vote. En effet, 71 % des répondants déclarent ne pas avoir lu le texte, invoquant un manque d’accès à l’information (36 %), un manque de temps (34 %) et un faible intérêt pour le sujet (30 %). Parmi ceux qui ont lu la constitution, 75 % prévoient de voter « NON », un taux qui monte à 91 % parmi ceux qui estiment l’avoir bien comprise, soulignant un lien entre la compréhension du texte et le rejet de son contenu.

Raisons du vote « OUI »

Motifs du vote « OUI » Pourcentage (%) Volonté de mettre fin à la transition 28 % Désir de changement rapide 22 % Soutien au Parti Démocratique Gabonais (PDG) 18 % Nécessité d’élections présidentielles rapides 15 % Lassitude du débat politique 9 % Confiance en Brice Oligui et le CTRI 5 % Autres raisons 3 %

Les principales motivations des opposants incluent la crainte d’une concentration excessive des pouvoirs autour de la présidence (20 %), le soutien du Parti Démocratique Gabonais (PDG) au « OUI » (18 %), et des doutes quant à la capacité de Brice Oligui à gouverner après 15 mois de transition (13 %). Cette opposition traduit une inquiétude pour la séparation des pouvoirs et le risque de dérives autoritaires.

Lecture et compréhension de la constitution

Question Réponses Pourcentage (%) Avez-vous lu la constitution ? Oui, entièrement 10 % Oui, partiellement 19 % Non 71 % Motif du manque de lecture Manque d’accès à l’information 36 % Manque de temps 34 % Pas d’intérêt pour le sujet 30 % Compréhension du texte pour ceux l’ayant lu Oui, entièrement 10 % Oui, partiellement 25 % Non 65 %

Pour les partisans du « OUI », qui représentent 48 % des sondés, le principal motif est le souhait de mettre fin à la transition (28 %), suivi par un désir de changement rapide (22 %) et le soutien au PDG (18 %). L’espoir de voir les élections présidentielles s’accélérer motive également certains électeurs (15 %), illustrant une lassitude vis-à-vis de la situation politique actuelle.

Ce sondage révèle ainsi des attentes divergentes au sein de la population gabonaise, avec une volonté partagée de stabilité, mais un désaccord sur les moyens d’y parvenir. Les résultats définitifs du référendum, qui aura lieu le 16 novembre, détermineront si le projet de nouvelle constitution sera adopté ou rejeté.