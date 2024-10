Rwanda : Deux nouveaux cas de la fièvre de Marburg en une semaine

Depuis fin septembre, le Rwanda fait face à une épidémie de la fièvre de Marburg, ayant infecté au moins 64 personnes et causé 15 décès, selon un bilan de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ce samedi. Deux nouveaux cas ont été confirmés la semaine dernière, portant le taux de létalité actuel à 23,4%.

Près de 80 % des personnes infectées sont des professionnels de santé, souligne l’OMS, ce qui accentue la gravité de la situation. Le virus de Marburg, proche de celui d’Ebola, se transmet principalement via les chauves-souris et entraîne des taux de mortalité variant de 24% à 88%. Le ministère rwandais de la Santé a officiellement déclaré l’épidémie le 27 septembre, rappelant que la précédente vague en Afrique avait frappé la Tanzanie et la Guinée équatoriale en début d’année.

La fièvre de Marburg est une maladie virale aiguë et hautement contagieuse. Elle se manifeste par une forte fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, suivis de vomissements, diarrhées et, dans les cas les plus graves, des hémorragies internes et externes. Transmis à l’homme par les chauves-souris roussettes et ensuite entre humains par contact direct, ce virus reste sans traitement spécifique, rendant son taux de mortalité élevé et dépendant des soins de soutien.