Gabon : La police dévoile le visage du cerveau derrière la tonne de drogue saisie à Libreville

Ce mardi 12 novembre, un avis de recherche a été émis par les forces de police gabonaises contre un individu présumé être le baron de la drogue retrouvé au Port-Môle de Libreville par les douaniers gabonais 8 jours plus tôt. L’homme est le suspect principal de la cargaison de 1,5 tonne de cannabis en provenance de Lomé, au Togo.

C’est en vertu de l’article 26 du Code de procédure pénale gabonais que le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, via le commandement en chef des forces de police nationale, a lancé un avis de recherche à l’endroit d’un baron de la drogue. Cet avis fait suite à la découverte, au Port-Môle de Libreville, de 1,5 tonne de stupéfiants camouflés dans des chaussures et des sacs à main soigneusement scotchés dans des cartons.

Une cargaison record

Cette cargaison, selon les autorités gabonaises, provenait de Lomé, au Togo, le 4 novembre dernier. Avec des indications bien précises sur chacun des emballages (nom, prénom et numéro de téléphone), les services de renseignement ont pu identifier le destinataire principal, perçu comme étant le présumé baron de la drogue. L’homme mesure plus de 1,5 m, est brun de peau et porte des dreadlocks de taille remarquable.

L’avis de recherche de la police

« Pour les nécessités d’enquête, les Forces de Police nationale recherchent activement la personne dont la photo apparaît ci-dessous. L’intéressé est suspecté d’être le destinataire de la cargaison de 1,5 tonne de produits stupéfiants saisis et brûlés par les services des Douanes gabonaises, le 4 novembre à Libreville (Port-Môle) », précise l’avis de recherche de la police gabonaise. En effet, le 4 novembre, la saisie de 1 561 tablettes de cannabis, soit environ 1,4 tonne, avait une valeur de 140 millions de FCFA. Ce stock de stupéfiants, mis sous scellé, a été brûlé dans les heures qui ont suivi.

Une traque

Multipliant les offensives, les unités d’élite cherchent à mettre la main sur le présumé baron de la drogue afin de démanteler ce réseau. Malgré sa discrétion pendant de longues années, il est tout de même soupçonné d’avoir dirigé son trafic depuis Lomé, au Togo. Il est considéré comme l’une des cibles prioritaires de la lutte contre le trafic de drogue au Gabon. C’est dans cette optique que les forces de police nationale comptent sur l’implication étroite des populations pour mettre la main sur le présumé baron de la drogue.

Une vue de la cargaison illicite

"Toute personne pouvant l’identifier ou fournir des informations permettant de le localiser est priée de joindre les services de la Police à l’un des numéros suivants : 074 18 12 12 ou au numéro WhatsApp suivant 065 81 81 81", martèle l’avis de recherche.