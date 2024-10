À quelques jours de l’ouverture de la campagne référendaire pour l’adoption d’une nouvelle constitution au Gabon, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, va reprendre son bâton de pèlerin pour compléter sa tournée républicaine. Cette « mini-tournée républicaine » débutera ce mardi 29 octobre dans les provinces de l’Ogooué-Maritime et de la Ngounié.

Cette série de visites le mènera dans plusieurs localités de l’hinterland, notamment à Omboué et Gamba, ainsi que dans les quartiers populaires de Libreville. Ce déplacement s’inscrit dans la continuité de la grande tournée entamée peu après le Coup de Libération du 30 août 2023. Lors de cette première tournée, étalée sur plusieurs mois, certaines localités n’avaient pu être visitées en raison de contraintes logistiques et de l’étendue du territoire.

Cette fois-ci, en réponse à sa promesse de s’adresser directement aux populations des zones non visitées, Oligui Nguema souhaite renforcer le lien avec les populations locales, notamment celles de Fougamou, Mandji, Lebamba, Mbigou, Ndendé, Malinga, Yetsou et Mimongo. Cette mini-tournée intervient à quelques jours de l’ouverture, le 6 novembre, de la campagne référendaire constitutionnelle, dont le vote est prévu dix jours plus tard.