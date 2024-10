Sénégal : Bassirou Diomaye Faye promet des législatives transparentes et pacifiques

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a promis des élections législatives « libres, démocratiques et transparentes » pour le 17 novembre. Dans un message adressé à la nation ce vendredi, depuis le Palais de la République, il a exhorté les acteurs politiques à mener une campagne « pacifique et digne ». Le chef d’État appelle au respect des valeurs démocratiques, cruciales pour préserver la stabilité du pays.

La campagne électorale, qui démarre le 27 octobre pour se terminer le 15 novembre, verra la participation de 41 listes de partis, coalitions et formations politiques. Dans son allocution, Faye a demandé aux candidats et militants de bannir les discours et comportements violents, rappelant que les élections doivent être un « moment de fête » et non de division.

Pour le président Faye, cette période est une occasion de renforcer la démocratie sénégalaise. Il a insisté sur la préservation de la paix et de la solidarité, valeurs qu’il considère comme des piliers essentiels du pays et garants de son avenir démocratique.