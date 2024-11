Ouganda : La foudre fait 14 morts dont 13 enfants dans un camp de refugiés

Un violent coup de foudre a frappé samedi soir le camp de réfugiés de Palabek, dans le nord-ouest de l’Ouganda, causant la mort de 14 personnes, dont 13 enfants et un adulte. Les victimes participaient à un service religieux lorsque l’éclair les a touchés, plongeant le camp dans la consternation. En plus des décès, 34 autres personnes ont été blessées et prises en charge par les services médicaux du camp.

Kituuma Rusoke, porte-parole de la police ougandaise, a confirmé que le climat orageux affectait la région depuis plusieurs jours, avec des pluies intenses et des éclairs fréquents. Le camp de Palabek accueille plus de 80 000 réfugiés, pour la plupart originaires du Soudan du Sud. Selon le HCR, ces conditions météorologiques extrêmes posent un risque accru pour les habitants des zones peu protégées.

Cette tragédie rappelle un incident similaire survenu en 2019 à Arua, également dans le nord-ouest de l’Ouganda, où la foudre avait tué 10 enfants. Ce nouveau drame relance les préoccupations autour des infrastructures de protection contre les intempéries dans les camps de réfugiés, souvent insuffisantes face à des phénomènes météorologiques violents.