Nigeria : Des césariennes gratuites pour sauver les vies des femmes les plus vulnérables

Le Nigeria a récemment annoncé la mise en place de césariennes d’urgence gratuites pour les femmes « pauvres et vulnérables », dans le cadre d’un plan ambitieux visant à réduire le taux élevé de mortalité maternelle. Avec un taux de mortalité maternelle de 1 047 décès pour 100 000 naissances vivantes, le Nigeria affiche l’un des taux les plus élevés au monde. Le manque d’accès aux césariennes, en particulier dans les zones rurales, est considéré comme un facteur majeur de ce taux alarmant.

Ce nouveau programme, baptisé l’Initiative pour la Réduction de la Mortalité Maternelle, permettra aux femmes éligibles d’accéder à des césariennes gratuites dans les hôpitaux publics. Pour en bénéficier, les femmes devront être inscrites au régime d’assurance maladie public du pays, et des unités de services sociaux dans les hôpitaux aideront à identifier celles qui ne peuvent pas se permettre cette opération essentielle. Actuellement, une césarienne coûte environ 60 000 nairas (36 dollars), un montant prohibitif pour les plus démunis, alors que plus de 40 % des Nigérians vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Les réactions internationales sont positives : la Banque mondiale et l’OMS ont exprimé leur soutien à cette initiative, qu’elles qualifient de « transformatrice ». Rhoda Robinson, directrice de l’ONG HACEY, estime que cette politique contribuera à améliorer la santé maternelle et infantile, particulièrement pour les femmes à faible revenu. Cependant, certains défenseurs des droits des femmes, comme Mabel Onwuemena de la Fondation Women of Purpose, encouragent le gouvernement à élargir cette couverture aux médicaments et échographies pour un impact plus global.