RDC : Après une journée « chaotique », le vote pour les élections générales prolongé de 24h

Les bureaux de vote qui, en raison de divers problèmes pratiques, n’ont pas pu ouvrir mercredi, resteront ouverts un jour de plus, a déclaré à la télévision officielle Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni). La journée a été qualifiée de « chaos total » par des opposants qui ont demandé la « réorganisation de ces élections ratées ».

De nombreux bureaux de vote ont ouvert en retard, en raison de « l’arrivée tardive du matériel électoral dans les centres de vote à Kinshasa et dans les autres provinces », rapporte Radio Okapi. Des pannes des machines à voter ont aussi provoqué l’interruption du scrutin dans certaines salles et des soupçons de fraude ont engendré des incidents dans plusieurs sites de vote, avec mises à sac et violences à l’encontre d’agents de la Céni.

Le président sortant, Félix Tshisekedi brigue un second mandat face à une opposition morcelée, lors d’une élection à un seul tour qui se tient dans un climat politique et sécuritaire très tendu. Les élections générales y compris la présidentielle étaient prévues sur 3 jours à compter de ce 20 décembre.