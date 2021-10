Qatar 2022 : Les Panthères du Gabon torturées par les Palancras Negras d’Angola

La série des défaites des Panthères du Gabon s’est poursuivie ce vendredi soir en déplacement à Luanda. Alors qu’ils affrontaient les lanternes rouges du groupe F de ces éliminatoires Qatar 2022, les Gabonais en ont pris pour leur grade de la part de leurs hôtes. D’abord en première mi-temps sur le score de 1 but à 0, puis en seconde avec le score sans appel de 3 buts à 1. Une défaite qui enfonce encore plus le Gabon dans une course au Mondial qui semble désormais perdue.

L’exploit tant attendu des Panthères du Gabon au cours de cette 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde à venir s’est fait attendre malgré une tentative de reprendre les rênes du jeu. Les hommes de Patrice Neveu qui ont été contrariés à l’entame du match par des soucis sanitaires liés au Covid-19 et la détection d’Ecuele Manga, testé positif, la rencontre prévue à 17h00 a connu un retard à l’allumage d’une heure et 30 minutes. Un climat qui n’a pas déteint sur le début proprement dit du match, puisque les Gabonais ont littéralement dominé les 10 premières minutes de cette rencontre. Avant, comme depuis toujours, de se voir ravir la vedette par des Angolais plus décidés à en découdre avec notre onze national. Un réalisme concrétisé par l’Angolais Valdimiro Lameira à la 25e minute, qui inscrira l’unique but de cette première mi-temps. Alors que l’on espérait que les déchets de cette première partie serait rapidement corrigés, notamment avec un but de Denis Bouanga refusé par l’arbitre, les Panthères auront finalement trouvé plus coriaces. Le second but angolais de David Manuel Alfonso viendra à la 56e minute doucher les espoirs de retour dans le match des Gabonais. Là encore, le sursaut d’orgueil gabonais signé Axel Meye Me Ndong à 83e minute aura tenté de relancer les Panthères (2 buts à 1). Ce sera sans compter sur la rage des Angolais qui finiront à la fin du temps règlementaire à reprendre leur avance au score : cette fois par Buatu Jonathan (91e minute). Score final : 3 buts 1. Une cuisante défaite pour le Gabon pourtant constitué à 100% de ses vedettes internationales pour cette rencontre comme pour l’ensemble de ces éliminatoires. Les Palancras Negras étaient défectivement plus enragés de quitter la dernière place du groupe F, désormais occupée par les Panthères du Gabon.