Pour un téléphone et 30 000 FCFA, trois jeunes braqueurs gabonais s’offrent 4 ans de prison

La cour criminelle de Port-Gentil a rendu son verdict ce vendredi sur une affaire de braquage remontant à 2019. Quatre prévenus étaient poursuivis pour ces faits mais l’un d’entre eux décédé dernièrement, n’a pu comparaitre. La cour a ainsi condamné ces trois jeunes gabonais âgés de 20 à 22 ans à une peine de prison de 4 ans pour avoir détroussé un autre compatriote de 38 ans de son téléphone portable et plusieurs effets.

Les faits remontent au 23 février 2019 à Port-Gentil au quartier Sindara. Ghafar Avika Ayaguit, regagnait paisiblement son domicile quand il a été surpris par quatre bandits : feu Gabriel Ossia alias « Mapessi », Jean-Pierre Évévé, Uriel Jacques Nkos Motie et Glenn Jordan Dianga Bourobou alias « Faba ». Ils l’ont pris en étau pour ensuite le dépouiller de ses biens dont un téléphone portable de marque Samsung J7, des chaînettes et une somme de 30 000 FCFA.

Un braquage banal

En essayant de résister, Ghafar sera sévèrement menacé par Mapessi qui lui a piqué un couteau à la hanche, une arme blanche qu’il avait précieusement caché à sa taille. Après plusieurs minutes de supplications, Ghafar est finalement rentré en possession de ses deux cartes SIM, grâce notamment à l’implication de Gabriel. Chez lui, il a très rapidement relaté à sa fratrie ce qu’il venait de subir. C’est alors qu’ils se mirent à leurs trousses. Il a fallu une heure pour arrêter Uriel Jacques et Jean-Pierre qui ont été mis à la disposition des forces de l’ordre. Les deux autres complices courraient toujours.

Une autre vue de l’audience

Une fuite d’une courte durée puisqu’ils seront rattrapés un mois plus tard. Présentés au magistrat lors de la confrontation, seul Uriel Jacques Nkos Motie réfutait les faits tandis que les trois autres sont restés constant en avouant avoir participé audit braquage. Lors de leur audience tenu ce vendredi, Jean-Pierre Évévé a indiqué n’avoir pas participé au hold-up pendant les deux autres ont réitéré leur déclaration. La cour criminelle n’a fait que constater l’absence de Gabriel Ossia qui ne pouvait pas être présent, du fait d’avoir été rappelé brutalement vers le créateur le 17 juin dernier, des suites d’une affection médicale.

L’audience

Ce qui a conduit le ministre public a requérir l’extinction de l’action publique en ce qui concerne le défunt précité avant bien évidemment de solliciter la culpabilité des trois autres et leur condamnation à une peine de 10 ans de réclusion criminelle. Me Eteno Amorissani dans sa plaidoirie a requis l’acquittement des prévenus au bénéfice du doute, dans la mesure où leur participation lors de la commission des faits n’est pas établie. Mais surtout, l’admission au sursis des accusés.

En application des articles 292, 295-1 et 296-3 du Code pénal ancien, mais aussi des articles 296-1 nouveau du Code pénal et des articles 251, 252, 255, 256, 320 du Code de procédures pénales, Uriel Jacques Nkos Motie, Jean-Pierre Évévé et Glenn Jordan Dianga Bourobou ont tous été reconnus coupables puis condamnés à une peine de 4 ans de prison et à une amende de 500 000 FCFA chacun.