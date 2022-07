Pour avoir tué sa copine de 21 ans, un amant jaloux et violent écope de 15 ans de prison

La jalousie est très mauvaise conseillère. C’est la leçon qu’aura apprise à ses dépends un jeune gabonais de 29 ans qui a été condamné ce vendredi par la cour criminelle de Franceville (Haut-Ogooué) pour avoir roué de coups sa compagne de 21 ans. L’amoureux jaloux a écopé de 15 ans de prison pour coups et blessures ayant entrainé la mort.

Les violences faites aux femmes continuent d’avoir la dent dure au Gabon. Sidoine Otsisse Loïck Mogo Betimba (29 ans) a comparu ce 15 juillet devant la cour d’appel judiciaire de Franceville pour avoir donné la mort à sa compagne à la suite d’une dispute qui a viré au drame. Les faits remontent au 19 mai 2021 peu après 15h au quartier Corniche. Sidoine Otsisse Loïck Mogo Betimba et sa petite amie, Line Patricia Ngamami Ndakissa (21 ans), prenaient tranquillement un pot dans un bar.

Quelques minutes après, la petite amie se serait éclipsée de la buvette laissant en plan son homme tout seul. Après avoir attendu de longues minutes son retour, le concubin finira par regagner leur domicile dans l’espoir d’y retrouver sa petite amie fugitive. Celle-ci ne s’y trouvait pas non plus. Ce qui a eu le chic d’exaspérer le petit ami en colère qui finira par devenir ivre de jalousie. Dès le retour de la victime, Sidoine Otsisse Loïck Mogo Betimba questionnera agressivement sa dulcinée sur sa furtive disparition.

Sommée de questions, celle-ci aurait décidé de se murer dans un silence de mort. Ce qui une fois de plus aurait mis hors d’état de contrôle l’amoureux violent. A l’aide d’un balai, il va asséner plusieurs coups à sa concubine sur l’ensemble de son corps. Malgré les cris de de détresse de la victime et l’intervention des voisins venus séparer le couple en crise, l’amant jaloux continuera à s’acharner copieusement sur la jeune femme sans défense. Sa correction physique terminée, il laissera couché sur le lit sa compagne jusqu’au lendemain avant de se rendre au travail.

C’est de retour de sa sortie qu’il constera que sa petite amie n’avait plus bougé d’un iota. La victime avait ainsi rendue l’âme. Devant la cour, le mis en cause reconnaitra les faits indiquant cependant n’avoir pas agi dans l’intention de donner la mort. Une version qui n’a pas attendri la cour puisque celle-ci tranchera pour ne lui accorder aucune circonstance atténuante. Sidoine Otsisse Loïck Mogo Betimba a ainsi été condamné à 15 ans de prison et à 17 millions d’amende pour coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort.