Port-Gentil : Un motocycliste meurt dans une collision effroyable avec un camion benne

Un ressortissant malien a trouvé la mort ce mardi à Port-Gentil au cours d’un violent accident de circulation. La tête de la victime a été écrasée par les quatre roues arrières d’un camion benne. Malgré les tentatives de réanimation, l’homme n’a pas pu être sauvé. Son décès a été déclaré sur place. On ignore, pour l’heure, les circonstances exactes des faits. Une enquête a été ouverte.

Un terrible accident de la circulation s’est produit, hier en début de journée, à la hauteur du quartier 2e pompe dans le 4e arrondissement de Port-Gentil, très exactement au niveau du centre commercial CECADO. Un ressortissant malien de près de 40 ans, circulait à vélo avec des marchandises fixées à l’arrière de ses deux roues. En essayant de traverser la route, un poids lourd arrivant vers Forasol en direction de N’tchéngué aurait brusquement klaxonné.

Un accident soudain

Paniqué, le commerçant qui s’apprêtait à livrer certains produits dont des filets d’oignons et des gousses d’ail et bien d’autres, perdra le contrôle de son deux roues. La victime s’est retrouvée coincée sous les roues arrières du camion benne de 10 roues pesant plus de 4 tonnes. Malheureusement Moussa Adama sort de là, la tête complètement broyée par le poids très ferme des 4 roues arrières située au niveau du côté droit du camion.

Une autre vue du lieu du drame

« Je pense que le chauffeur n’a pas vu le cycliste et le choc a été très violent. A l’arrivée des secours, le cycliste était décédé. Sur cette voie, c’est chacun qui roule comme il veut sans la limitation de vitesse et sans respect du Code de la route », a indiqué un témoin à la rédaction d’Info241. Plusieurs sapeurs-pompiers et une équipe médicale se sont rendus sur place à bord d’un véhicule de secours routier. C’est regrettable qu’à leur arrivée, il n’y avait plus rien à faire pour le cycliste. Car la victime est décédée sur-le-champ.

Le chauffeur éplacé en garde à vue

Elle a été transportée par les éléments des pompes funèbres vers la mosquée, où une prière a été dite en son honneur avant son inhumation au cimetière musulman situé au niveau de N’tchéngué. De nombreux policiers sont intervenus en renfort pour assurer la sécurité de tous et rétablir peu à peu la circulation. Cependant le chauffeur du poids lourd n’a pas été blessé, mais, très choqué par cet accident. « Il ne sait vraiment pas ce qui s’est passé quand les agents le questionnaient. Il était comme étourdi, dans les nuages », rajoute à Info241 Colette Iwangou, une riveraine.

Il a cependant été transporté par les agents de la gendarmerie nationale antenne Port-Gentil pour des nécessités d’enquête. Il est actuellement en garde à vue. Soumis par les limites des gardes à vue, le mis en cause sera très prochainement présenté devant le procureur de la République afin de faire la lumière sur cette affaire.