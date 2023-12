Port-Gentil : Un gabonais de 42 ans arrêté par la DGR pour avoir violé sa fille de 14 ans

Cédric Boungouendji a été arrêté mercredi par les éléments de la Direction générale de recherches (DGR, gendarmerie) de Port-Gentil. Ce père de famille est le présumé auteur d’actes de viol à l’endroit de sa fille âgée aujourd’hui de 14 ans. Il devrait être présenté dans les prochaines heures devant un juge qui devrait prononcer son incarcération à la prison de la capitale économique gabonaise.

Électricien de formation et âgé de 42 ans, Cédric Boungouendji ce gabonais de Lastrouville, a été pris en flagrant délit d’inceste à l’endroit de sa fille âgée aujourd’hui de quatorze ans. Il a été cueilli soigneusement par les limiers de la DGR de Port-Gentil, le mercredi 29 novembre. Face à la presse, le mis en cause a déclaré sa version des faits.

Un père immoral

« J’ai trouvé une femme que j’ai emmené dans la chambre et j’ai fait ce que j’avais à faire. Elle ne s’est pas débattue, c’était comme si c’était ma propre femme qui était là. Je suis passé par l’anus et je regrette ! », a-t-il dit à la presse. La jeune fille subissant le martyr quotidiennement qu’elle n’avait plus la force de se débattre face à ce père incestueux. En effet, si la mineure n’opposait plus de résistance lors de son transfert pour la pièce à coucher, c’est tout simplement parce qu’elle était victime de viol à répétition.

Le mis en cause dans les locaux de la DGR

Selon ce fumeur de chanvre indien reconverti depuis plus de 10 ans au christianisme, ce jour-là au quartier Château dans le 2e arrondissement de Port-Gentil, étant dans un état secondaire, il avoue farouchement avoir confondu tard dans la nuit sa fille à la rivale de sa femme qui était censée se pointer, pour une partie de jambes en l’air. C’est alors qu’il a prise la main de sa fille qu’il a trouvé face au poste téléviseur sans qu’elle n’oppose de résistance, pour l’emmener dans la chambre afin de satisfaire paisiblement sa libido comme si de rien n’était.

Des aveux

Le pire dans tout ça, c’est que ce dernier n’a pas utilisé un préservatif au moment de passer à l’acte. Ce n’est qu’au petit matin qu’il a constaté réellement que c’était avec sa fille qu’il a eu des rapports. Selon des investigations menées par la DGR, ce pervers assoiffé de chaire fraîche effectuait très souvent des attouchements sexuels à sa fille jusqu’à ce qu’il savoure sa proie. « Depuis l’âge de 4 ans que je l’ai récupéré, j’ai toujours lavée ma fille. Oui j’ai peut-être fait des attouchements. J’ai d’autres enfants je connais que ce sont des hommes donc, mais j’ai rien fait avec eux », précise le présumé père incestueux.

Selon les interrogatoires, Cédric Boungouendji avait imposé un style de vie à ses enfants, aux allures de « Prison break ». Les garçons avaient pour obligation de ne plus jamais venir au salon dès qu’il est rentré du boulot, et sa fille à cause de la chaleur qui secouait la maison devait dormir avec lui au salon avec l’unique ventilateur de la demeure. Des comportements qui ont aiguisé ses envies sexuelles auprès de sa fille. « C’est elle-même qui a décidé de dormir au salon. J’avais mis tout le monde à la chambre. Elle avait dit qu’elle ne supporte pas la chaleur. C’est vrai que parfois je l’apercevait se laver et je faisais demi-tour », a-t-il rajouté.

Un manège bien rodé

Le pot aux roses a été découvert grâce aux compétences et à la dextérité des services des Affaires sociales qui, lors d’une campagne de sensibilisation à l’endroit des apprenants de Port-Gentil sur les viols, les violences, les grosses précoces et les MST, ont laissé les élèves s’exprimer intimement. Après avoir subi comme à l’accoutumée le viol perpétré par son père dans la nuit du lundi 27 novembre, la jeune fille a craché le morceau aux agents le lendemain même lors de la deuxième journée de sensibilisation. De là les enquêteurs de la DGR sont saisis, l’enquête est ouverte après que la fille ait été entendue et le présumé violeur arrêté le mercredi 29 novembre.

Face à cette pratique régulièrement orchestrée par Cédric Boungouendji, et dû au choc moral, psychique et mentale, les conséquences sont énormes. La gamine depuis son tendre enfance, n’a de cesse de tripler les classes. Le ralentissement de son niveau scolaire est aussi grave au point où la fillette stagne en 3e année primaire dans une école de la place. Il avait récupéré son enfant car ressentant un désir ardent d’élever son deuxième bébé près de lui. C’est comme ça qu’il a fait venir sa fille âgée de 4 ans à l’époque.

Au quartier Château, il va élever la minette avec ses trois autres frères sans qu’elle ne pense un seul jour que son père allait être son bourreau. Une année passée, il ne s’est pas gêné de jouer au gynécologue auprès de sa fille, en frottant régulièrement son pénis au vagin de sa fille. De fils en aiguille, il va poursuivre sa sale besogne jusqu’à percer tous les orifices sexuels de sa seule et unique fille. Aujourd’hui, elle est contrainte de suivre une batterie d’examens médicaux.