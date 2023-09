Port-Gentil : La chefferie traditionnelle Orungu convoque un congrès communautaire

La chefferie Orungu a dans une déclaration de presse ce lundi à Port-Gentil, annoncé la tenue pour ce week-end d’un congrès communautaire pour partager sa vision du Gabon futur. "Aussi, vous convions-nous à prendre part au Congrès communautaire que nous convoquons à Port-Gentil dans la salle des mariages de la Mairie du 3ème arrondissement, le samedi 23 septembre 2023 à partir de 10 heures", précise le secrétariat exécutif.

Ce Congrès communautaire se penchera sur plusieurs points notamment : la définition des termes de référence du plaidoyer de la Royauté Traditionnelle Ôrungu auprès du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Sont objectif est de bâtir un Gabon pleinement souverain sur le fondement des valeurs sociales profondes et traditionnelles culturelles et spirituelles de tous les peuples constitutifs de la nation gabonaise, mais également d’intégrer dans la Constitution de la République gabonaise, pour leur conférer valeur et opposabilité juridiques, les Royautés et Chefferies traditionnelles gabonaises, comme Institutions de gouvernance communautaire locale.

Ce, congrès se penchera surtout sur la reconnaissance des Royautés et Chefferies traditionnelles, comme dépositaires du patrimoine traditionnel foncier, culturel et spirituel gabonais, et sur la définition des modalités (terme et condition) de l’implication éventuelle de la Royauté Traditionnelle Ôrungu en tant que « force vive » au sein de l’Assemblée nationale et en tant que « organisation traditionnelle » au sein du Sénat de la transition.