Port-Gentil : Des engins neufs pour la direction provinciale des Travaux publics

Afin de redynamiser le secteur routier national et celui de la capitale économique en particulier, la direction provinciale des Travaux publics de la province de l’Ogooué-Maritime a reçu ce vendredi à Port-Gentil un important dispositif technique pour faciliter le transport des personnes et des biens.

Deux engins de rechargement (CBR), un camion benne d’accompagnement (CBS), une pelle hydraulique, une tractopelle (TPY), une niveleuse, un compacteur et un Pick-Up Land Cruiser composent la dotation en matériel reçue hier par la direction provinciale des Travaux publics de l’Ogooué-Maritime. La mission est simple : assainir le tronçon routier local afin de favoriser le transport des personnes et des biens en toutes saisons.

Engagements et besoins

« Tout en louant les efforts des plus hautes autorités, nous souhaitons cependant bénéficier d’un bulldozer et d’un chargeur, engins utiles aux travaux d’aménagement et d’entretien des routes », souhaite surtout le directeur provincial des Travaux publics de la province de l’Ogooué-Maritime, Loïc Boukinda.

Ces engins vont permettre de redéfinir la vision des plus hautes autorités en matière de routes sur le plan national et local, et de redynamiser le secteur par une fréquence accrue des importations et des exportations.

Formation et autonomisation

« Pour notre part, nous nous engageons, sous les orientations titulaires, à redoubler d’ardeur au travail pour accompagner les efforts inlassables de notre direction et maintenir dans la durée ce précieux acquis en bon état de fonctionnement », promet Loïc Boukinda.

Ce souffle nouveau redonné à la direction provinciale des Travaux publics de l’Ogooué-Maritime, qui était durant plus de 10 ans sans outils techniques, va contribuer à une autonomisation de ce démembrement rattaché au ministère des Travaux publics. Il passe nécessairement par une formation accrue des agents pour une meilleure connaissance des moyens roulants.

Maintenance et durabilité

« Cette formation va permettre à nos agents d’avoir le niveau pour pouvoir conduire ces engins et les entretenir convenablement », ajoute Christian Yalis. Les huiles, les pièces de rechange et la maintenance technique de ces engins passent par une maîtrise rigoureuse du mode d’emploi pour une longévité de ces dispositifs.

« Le matériel, la formation et le sérieux vont suivre également. Ensuite, il faudra accompagner le personnel dans tout ce qui est consommable. Que les agents utilisent ce matériel à bon escient afin d’améliorer les routes nationales », invite le directeur du matériel au ministère des Travaux publics.