Port d’Owendo : les dockers en grève depuis plusieurs jours

Les dockers (acconiers) exerçant au Port d’Owendo, le principal port du Gabon, sont en grève depuis ce lundi. Employés du Groupement professionnel des acconiers du Gabon (GPAG), ils réclament de meilleures conditions salariales. Pourtant tous en CDI, ils sont toujours payés comme de simples journaliers.

D’où leur colère car leur contrat ne comporte aucun avantage social ni salarial. Et ce, malgré leur forte charge de travail. Ils sont plus de 90% à ne recevoir chaque mois que la somme 100 000 FCFA en guise de salaire. Des conditions de rémunération de plus en plus précaires car ils perçoivent aucune prime de fonction.

Une situation de crise qui pourrait davantage paralyser les activités au sein du Port d’Owendo. Rappelons que ces agents sont des maillons essentiels à l’activité portuaire. En effet, les dockers s’occupent du chargement et du déchargement des navires de marchandises accostant ou en partance du Gabon.