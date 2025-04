Pétrole : Le Gabon relance ses réserves avec déjà 25 millions de barils confirmés au large de Mayumba

Bonne nouvelle pour le secteur pétrolier gabonais. Le groupe norvégien BW Energy a officialisé ce 22 avril via un communiqué de presse prvenu à la rédaction d’Info241, une découverte pétrolière majeure sur le champ Bourdon, situé dans le permis Dussafu Marin, au large de Mayumba (Nyanga). Cette confirmation fait suite au forage du puits latéral DBM-1 ST2, qui valide une estimation de 56 millions de barils de pétrole en place, dont 25 millions considérés comme techniquement récupérables selon la direction de l’entreprise.

Découverte majeure

La découverte, annoncée initialement le 7 mars dernier, révèle également une qualité exceptionnelle du brut. Le pétrole du gisement Bourdon affiche une viscosité moyenne de 3,5 centipoises (cp), soit la plus faible de toutes les découvertes du permis Dussafu à ce jour, contre 5 cp pour Hibiscus/Tortue et 7 cp pour Ruche. Cette propriété physique facilitera le transport et le traitement du brut, réduisant ainsi les coûts d’exploitation.

La localisation de ce gisement

Foré à une profondeur totale de 4 731 mètres à l’aide de la plateforme élévatrice Norve, le puits DBM-1 ST2 a traversé la formation Gamba. Les mesures indiquent environ 11,2 mètres de roche réservoir exploitable dans une colonne totale d’hydrocarbures de 35,2 mètres, selon les données de diagraphie et de pression de formation.

Un futur cluster de développement sur le modèle MaBoMo

Située à environ 15 km à l’ouest de la FPSO BW Adolo et à 7,5 km au sud-est de l’unité de production MaBoMo, cette nouvelle réserve permettra la création d’un second cluster de développement, similaire au précédent, avec au moins quatre puits producteurs. C’est ce qu’a précisé Carl K. Arnet, directeur général de BW Energy :

« L’évaluation confirme le potentiel pour établir un nouveau cluster de développement, avec des installations de production sur le modèle MaBoMo. Nous prévoyons au moins quatre puits producteurs ».

Ce nouveau cluster renforcera l’ancrage de BW Energy au Gabon, où l’opérateur poursuit l’expansion stratégique de la réserve de Dussafu. À terme, l’intégration du gisement Bourdon permettra l’enregistrement de nouvelles réserves prouvées qui ne figuraient pas dans l’évaluation de 2024.

Un levier pour relancer la production nationale

Le Gabon, dont la production pétrolière a atteint 223 000 barils par jour en 2023, espère ainsi enrayer la baisse tendancielle de ces dernières années. À l’échelle nationale, la découverte pourrait prolonger la durée de vie des réserves actuelles à 24-25 ans, selon les projections du ministère du Pétrole. À ce jour, les hydrocarbures représentent encore près de 38 % des recettes de l’État.

Avec cette opération, BW Energy confirme son rôle central dans la relance du secteur pétrolier gabonais. La société détient 73,5 % du permis Dussafu, en partenariat avec Panoro Energy (17,5 %) et la société publique Gabon Oil Company (9 %). L’objectif affiché est clair : soutenir une production durable tout en attirant des investissements étrangers à forte valeur ajoutée.