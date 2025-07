Interdiction des exportations de manganèse brut dès 2029 au Gabon : un virage industriel majeur

Le 30 mai 2025, le gouvernement gabonais a annoncé une mesure historique : à partir de 2029, l’exportation de manganèse brut sera interdite. L’objectif est clair : encourager la transformation locale du minerai pour renforcer la souveraineté économique du pays. Comilog, principal acteur minier gabonais, illustre bien les défis et les opportunités liés à cette transition.

Deuxième producteur mondial de manganèse, le Gabon veut changer radicalement son modèle économique. Dès le 1er janvier 2029, il sera interdit d’exporter le minerai sans l’avoir préalablement transformé. Cette politique, officialisée en mai 2025, vise à créer une industrie locale capable d’ajouter de la valeur avant exportation. Cette décision reflète la volonté du président Brice Clotaire Oligui Nguema et du ministre de l’Industrie Lubin Ntoutoume d’accroître l’autonomie économique en valorisant mieux la richesse minière du pays.

Un pari ambitieux pour un Gabon souverain et industrialisé

Le choix du Gabon d’interdire l’exportation de manganèse brut à l’horizon 2029 est une décision audacieuse et innovante en Afrique, où peu de pays ont réussi à transformer en profondeur leurs secteurs miniers avant exportation. Cette politique vise à réduire la dépendance aux fluctuations des marchés internationaux et à limiter les risques d’ingérences économiques étrangères qui pèsent souvent sur les pays exportateurs de matières premières non transformées. La valorisation locale du manganèse permet non seulement d’augmenter la création de richesse nationale, mais aussi de renforcer le tissu industriel et l’emploi qualifié, deux leviers essentiels pour une véritable souveraineté économique.

Concrètement, le gouvernement investira dans le développement des compétences locales, en particulier dans les domaines de la métallurgie, la maintenance industrielle, la logistique et la gestion énergétique. Cette montée en compétences est indispensable pour réussir la transition industrielle.Pour accompagner ces ambitions, un fonds d’investissement public-privé sera mis en place pour financer les infrastructures et les projets liés à la transformation du minerai, tout en soutenant la formation professionnelle.

Cette initiative est aussi un moyen de promouvoir une industrie compétitive, durable et créatrice d’emplois stables, condition sine qua non pour éviter les errements observés dans d’autres pays miniers africains confrontés à la « malédiction des ressources ». Le Gabon apparaît ainsi en pointe sur le continent, en choisissant de construire une industrie minière intégrée et maîtrisée localement.

Comilog, au cœur de la transition

Comilog, filiale d’Eramet, est la pierre angulaire de l’industrie minière gabonaise et le premier producteur mondial de manganèse à haute teneur, exploitant depuis 1960 le gisement de Moanda. En 2024, Comilog a produit environ 6,8 millions de tonnes de manganèse à haute teneur, soit 8 % de moins que l’année précédente. Le volume transporté a également baissé de 8 %, à 6,1 millions de tonnes.

Cette baisse s’explique en partie par un arrêt temporaire de trois semaines au dernier trimestre 2024, combiné à une demande mondiale réduite, due à une contraction de la production d’acier et au cyclone Megan en Australie. Financièrement, Comilog affiche un chiffre d’affaires de 718,1 milliards de francs CFA. Son résultat opérationnel chute de 10 %, à 173,7 milliards, avec un résultat net de 38,7 milliards.

Malgré une forte volonté politique, les obstacles sont nombreux. Transformer tout le minerai localement nécessitera des investissements lourds en infrastructures. De plus, la transition s’effectue dans un contexte social tendu, marqué par une grève importante en mars 2025, dénonçant les conditions de travail et les salaires.