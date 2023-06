Paul-Marie Gondjout appelle les Gabonais à s’unir pour « préparer la 3ème République »

Au cours de la conférence de presse qu’il a animée ce samedi, le président de l’Union Nationale Initiale (UNI), Paul-Marie Gondjout, a déclaré que son pays pourrait connaître de changement de régime si les Gabonais s’unissent à l’occasion de la prochaine présidentielle. Car d’après lui, c’est l’unique manière de voir le Gabon entrer dans la 3ème République, mettant fin à un régime qui a duré plus de 50 ans.

"Nous faisons cette offre politique pour unir les forces progressistes pour bâtir l’avenir de notre pays et surtout pour rassembler les gabonais et les gabonaises pour préparer ce qu’on appelle la 3ème République", a expliqué Paul-Marie Gondjout s’adressant aux médias.

Une vue de l’assistance

Selon M. Gondjout, pour y parvenir il faut « unir les forces progressistes pour bâtir l’avenir du Gabon, c’est un quinquennat de transition pour l’avènement d’une troisième République Démocratique et c’est une alternative politique autour d’un programme commun consensuel pour le développement économique et social du Gabon », a-t-il déclaré.

Le président de l’UNI estime que c’est la seule manière de « faire du Gabon un pays où les fils et filles se mettent ensemble pour le bien du Gabon, son développement économique et social ». C’est la raison pour laquelle Paul-Marie Gondjout parcourt les villes et les villages pour parler de son projet « l’Alliance politique pour le Gabon », une solution selon lui pour bâtir le pays.

L’échange avec les médias

L’Alliance politique pour le Gabon est connue depuis le mois de mai dernier, date à laquelle le président de l’UNI avait entamé par Lambaréné sa tournée. Ce projet est une passerelle pour l’avenir d’après Paul-Marie Gondjout qui n’a toujours pas dit s’il sera candidat à l’élection présidentielle ou pas.

Dans son mot introductif, Paul-Marie Gondjout a voulu d’abord remonter l’histoire du Gabon en pointant du doigt un régime qui a débuté depuis 1968, date à laquelle le président Omar Bongo a accédé au pouvoir sous le Parti démocratie Gabonais, aujourd’hui dirigé par son fils Ali Bongo qui lui est à la tête du pays depuis 2009, une seconde République qui n’est pas prête à disparaître s’il n’y a pas une union sacrée de tous les Gabonais.

A quelques semaines des échéances électorales, les états-majors de chaque formation politique s’affairent pour proposer aux Gabonais des projets de société plus révolutionnaires afin d’amener chaque compatriote à y adhérer. Le cas du parti de Paul-Marie Gondjout fait école. Depuis plusieurs mois, il parcourt l’arrière pays pour proposer son offre même aux plus sceptiques.