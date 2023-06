Panthères du Gabon U20 : le coach André Obame limogé pour plusieurs fautes lourdes

A quelques jours du tournoi sous-régional « Fatshi Cup » de l’Union des fédérations de football d’Afrique centrale (Uniffac) dédié aux moins de 20 ans, la sélection gabonaise n’a plus de coach. C’est la lourde décision prise ce vendredi par le comité exécutif de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) qui a été contraint de limoger son titulaire André Obame en poste depuis juin 2020. Le désormais ancien coach des Panthères du Gabon U20 se serait rendu coupable de plusieurs fautes graves.

Mise à jour du 24 juin à 22h06 : Après le limogeage du coach André Obame, la Fegafoot a décidé samedi de confier provisoirement les rênes de nos U20 à l’adjoint de Patrice Neveu : Anicet Yala Ngoukou. C’est donc lui qui va conduire la sélection U20 au tournoi de l’Uniffac en attendant la nomination d’un nouveau coach.

André Obame n’est plus depuis hier le coach des Panthères U20. Ainsi en a décidé la Fegafoot qui dit avoir pris cette décision en raison de plusieurs manquements qui auraient pu être préjudiciables pour le Gabon. En pour cause, le coach remercié aurait pris sur lui de faire rentrer dans la tanière des joueurs ayant atteint la limite d’âge après une première sommation. Des manœuvres qui aurait à nouveau placé la Fegafoot sur le grill.

« Nous nous sommes séparés du coach Obame et du staff. La DNT après vérification des âges des joueurs, a procédé au renvoi de plusieurs joueurs à l’âge erroné. Mais à notre grande surprise, le coach a réintégré ces joueurs », souligne une source fédérale citée par nos confrères de l’Union. De plus, « En casernement, il a introduit une ressource non convoquée qui, au préalable, n’a pas été auditionnée par la Direction de la protection de l’enfance », rajoute la même source.

Une série de griefs qui a poussé la direction de la Fegafoot à se séparer de ce coach devenu un peu gênant surtout après les récents déboires du Gabon avec l’affaire Floriss Djavé (19 ans) qui heureusement s’est bien terminée. Le remplaçant du coach limogé pour plusieurs incartades devraient être connu dans les prochaines heures, précise encore la Fegafoot. Ce d’autant que la prochaine sortie des U20 approche à grands pas.

Le tournoi de l’Uniffac est en effet prévu pour se tenir du 1er au 8 juillet 2023 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Au total 6 équipes devraient prendre part à ces joutes sous-régionales de football. Il s’agit du Cameroun, du Tchad, du Gabon, de la RCA, du Congo et de la RDC. Les Panthères U20 devraient quitter le Gabon ce 28 juin avec son nouveau coach.

Calendrier des deux premières journées

1ère journée : samedi 1er juillet 2023

RDC-Tchad à 17h00

2ème journée : dimanche 2 juillet 2023

Gabon-RCA à 15h00

Cameroun-Congo à 17h00.