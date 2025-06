Les Panthères du Gabon se reprennent face à la Guinée-Bissau, malgré des lacunes persistantes

Pour leur second et dernier match de la fenêtre FIFA de juin, avant la reprise des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en septembre, les Panthères du Gabon affrontaient ce lundi soir la Guinée-Bissau au stade El Bachir de Mohammédia, au Maroc. Dominateurs, les Gabonais se sont imposés 2-0, mais cette victoire ne doit pas occulter les nombreux errements observés dans une rencontre largement à leur portée face à une équipe bissau-guinéenne qui est sur longe série noire de défaites.

Après la débâcle de vendredi dernier face aux Mena du Niger (4-3), Thierry Mouyouma et ses hommes étaient attendus au tournant. En première période, leur emprise sur le jeu a été récompensée à la 25e minute grâce à une réalisation du milieu de terrain Shorla Aboghe de Vautour FC (National Foot 1), le nouvel attaquant gabonais, qui a inscrit son tout premier but sous les couleurs nationales. Ce sera d’ailleurs le seul but avant la pause.

Les temps forts de cette rencontre :

Minute Équipe Action 6e Gabon Première frappe cadrée signée Beni Ndong, bien captée par le gardien 14e Gabon Tête de Meyo sur corner, passe de peu au-dessus 25e Gabon But de Shorla Aboghe : reprise croisée après une transition rapide 33e Guinée-Bissau Tir de Baldé, capté sans difficulté par Junior Noubi 45e+1 Gabon Occasion manquée de Guelor Kanga, frappe au ras du poteau Mi-temps — Score : Gabon 1 – 0 Guinée-Bissau 52e Guinée-Bissau Tête de Silva sur corner, au-dessus 66e Gabon Double occasion : frappe de Meye repoussée, reprise d’Aboghe contrée 72e Guinée-Bissau Sauvetage de Noubi sur une tentative enroulée de Cassamá 80e Gabon Entrée de plusieurs remplaçants pour rafraîchir le bloc défensif 90e+4 Gabon But de Bryan Meyo : contre fulgurant, frappe croisée imparable Fin du match — Score final : Gabon 2 – 0 Guinée-Bissau

Au retour des vestiaires, malgré plusieurs occasions, le Gabon peine à tuer le match définitivement. Les Panthères peuvent néanmoins compter sur le soutien bruyant de la communauté gabonaise établie au Maroc, venue en nombre pour les porter à la victoire. mais ce sera dans le temps additionnel, à la 90e+4, que Bryan Meyo de l’Olympique lyonnais OL, France) met définitivement fin aux débats en inscrivant le second but gabonais.

Une victoire qui redonne le sourire aux supporters restés sur leur faim après l’échec face au Niger. Ce match, disputé sans plusieurs cadres comme Denis Bouanga ou Pierre-Emerick Aubameyang, a permis au sélectionneur d’injecter du sang neuf. Ces deux rencontres amicales auront ainsi servi de banc d’essai à une équipe remaniée, qui a su, malgré les approximations, sauver l’essentiel avant les échéances les choses sérieuses de septembre.