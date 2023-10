Or noir : La demande de pétrole en Afrique augmentera de 80% d’ici 2045 selon l’Opep

La demande de pétrole en Afrique augmentera de 80% d’ici 2045, a déclaré le secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), Haitham Al-Ghais, lors de la Semaine africaine de l’énergie qui se tient au Cap, en Afrique du Sud. « L’Afrique est à l’aube d’une renaissance énergétique », a-t-il souligné.

« Le continent possède environ 13% des réserves mondiales de gaz naturel et 7% des réserves de pétrole, mais sa consommation d’énergie par habitant est la plus faible au monde. L’utilisation des ressources naturelles de l’Afrique, telles que le pétrole et le gaz, contribuera à rendre l’énergie abordable et à réduire la pauvreté énergétique », a-t-il ajouté. Le secrétaire général de l’Opep a également noté que d’ici 2045, la demande de pétrole de l’Afrique « augmentera de 80% ».

M. Al-Ghais a insisté sur le fait que l’Afrique devrait être traitée équitablement dans le cadre de la lutte contre les problèmes climatiques mondiaux, car le continent est celui qui produit le moins d’émissions de gaz à effet de serre. « Dans un monde où l’aéroport international Heathrow de Londres consomme à lui seul plus d’énergie que l’ensemble de la Sierra Leone, et deux tiers des écoles primaires d’Afrique subsaharienne n’ont pas accès à l’électricité, le même critère environnemental ne devrait pas être utilisé pour comparer des régions à des stades de développement très différents », a souligné le secrétaire général de l’Opep. « L’Afrique a besoin d’un soutien accru de la part de la communauté internationale pour répondre aux besoins énergétiques du continent », a-t-il ajouté.