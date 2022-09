Oops ! Le ministère de l’Economie numérique du Gabon n’avait donc aucune existence juridique !

Encore une incongruité de l’administration d’Ali Bongo. Alors que les ministres défilent depuis 2009 à l’Economie numérique, ce département ministériel n’avait donc aucune existence légale du moins juridique. C’est ce qui ressort du dernier conseil des ministres présidé ce 1er septembre par Ali Bongo. Conseil qui a désormais pris un projet de décret pour donner une existence définitive à ce ministère actuellement tenu de l’ancien opposant Jean-Pierre Doukaga Kassa.

Créé et greffé par décret n° 035/PR/MCPEN du 16 février 2010 au ministère de la Communication, le portefeuille de l’Economie numérique au Gabon n’avait donc pas d’existence proprement dite. Une situation qui s’est aggravée avec sa séparation avec ledit ministère pour en faire un ministère plein. Ce qui a fait que depuis le 8 mars, date de la nomination de son actuel titulaire, cette administration publique était quelque peu illégale.

Une lacune juridique que se sont enfin décidés à combler Ali Bongo et son gouvernement hier en actant un projet de décret pour donner vie véritablement à ce ministère. « Au titre du présent projet de texte, le Ministère de l’Economie Numérique a pour missions, en concertation avec les autres administrations compétentes, d’élaborer et de veiller à l’exécution de la politique du Gouvernement en matière d’Economie Numérique, de Télécommunication et de Technologie de l’Information et de la Communication », rapporte le communiqué des travaux du conseil des ministres d’hier.

Une nouvelle pour l’ancien Les Démocrates (LD, opposition) Jean-Pierre Doukaga Kassa qui a quitté son parti pour rallier Ali Bongo justement contre une place au gouvernement. Après la validation de ce décret par les deux chambres du parlement gabonais, il pourra véritablement être à la tête d’un portefeuille ministériel ayant une existence juridique. Ce qui en dit long sur le fonctionnement du gouvernement gabonais qui flirte avec l’illégalité des mois durant.