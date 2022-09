ONU : Le Kenya exhorte les dirigeants du monde à étendre le multilatéralisme aux Africains

Lors de son intervention devant l’Assemblée générale de l’ONU à New York, mercredi, le président kenyan William Ruto a exhorté les dirigeants du monde à joindre le geste à la parole en matière de multilatéralisme. Selon Ruto, qu’il s’agisse de génocides, de conflits civils, de famines ou de pandémies, le continent africain fait toujours les frais du manque de solidarité et de l’échec désastreux du multilatéralisme.

Le dirigeant kenyan, qui a prêté serment le 13 septembre, a fait remarquer que l’histoire montre que la dernière fois que l’Afrique a été au centre d’un consensus multilatéral fort et efficace, c’était lors des conférences de Berlin de 1884-1885 et que le caractère des interventions qui ont suivi a laissé une très lourde empreinte.

« L’échec du multilatéralisme pendant les crises, lequel a exclu le peuple africain du cercle de la considération morale et normalisé la négligence humanitaire et d’autres formes d’injustices sont des échecs de l’humanité », a-t-il déclaré. Et d’ajouter : « Rien de ce qui concerne l’Afrique ou ses habitants ne rend acceptable la persistance de ce type d’échec à notre époque, et nous avons l’urgent devoir moral de faire mieux et de corriger cette erreur ». Le Kenya a appelé au renforcement du multilatéralisme, seule voie durable vers un monde pacifique, stable et prospère pour tous.

Le président Ruto a également rencontré le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avec lequel il a discuté de la coopération régionale, de la sécurité dans la Corne de l’Afrique, de l’adhésion du Kenya au Conseil de sécurité des Nations Unies, du changement climatique et de la crise humanitaire dans la région.

Au cours d’une table ronde américano-kényane consacrée aux relations d’affaires, le président Ruto a déclaré, mercredi, que le Kenya était prêt à développer ses relations commerciales avec les États-Unis. Il a noté qu’un environnement commercial propice et favorable sera l’une des priorités de son gouvernement pour stimuler les investissements directs locaux et étrangers afin de créer des emplois et de la richesse.