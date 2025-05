Oligui Nguema sonne la fin de l’administration provisoire à la SEEG et passe les clés au FGIS !

La Présidence gabonaise a annoncé ce lundi soir la fin de l’administration provisoire de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) aux mains de Steeve Saurel Legnongo. Une mesure transitoire instaurée par le CTRI le 27 août 2024 pour remettre de l’ordre dans la gouvernance d’une entreprise stratégique. À compter de ce mardi 28 mai, la gestion de la SEEG sera « pleinement rétrocédée à ses organes sociaux réguliers », a déclaré Murielle Minkoué, épouse Mintsa, secrétaire générale de la Présidence , dans une communication officielle.

Ce retour à une gestion statutaire marque la fin de la mission de l’administrateur provisoire, nommé pour stabiliser la société en pleine crise opérationnelle et financière. La décision présidentielle s’appuie cependant sur l’ordonnance du Tribunal de commerce de Libreville du 28 février 2025, qui avait déjà encadré juridiquement cette transition. « Sur instruction du Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement, l’administration provisoire […] prend fin à compter du 28 mai 2025 », précise le communiqué.

La SG du palais présidentiel annonçant la décision

Le Fonds gabonais d’Investissements stratégiques (FGIS), principal actionnaire de la SEEG au compte de l’Etat, va ainsi pouvoir reprendre donc officiellement les commandes dès mercredi. Il lui appartient désormais de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une gestion efficace et durable. La déclaration présidentielle insiste sur la nécessité de respecter les statuts de la société ainsi que les règles de l’Acte uniforme de l’OHADA, en matière de gouvernance des sociétés commerciales.

Pour garantir une application sans faille de cette rétrocession, deux ministères ont été désignés comme superviseurs : celui de l’Accès universel à l’Eau et à l’Électricité, et celui de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie Chère. « Le Gouvernement de la République […] veillera à la bonne exécution de ces mesures », assure la secrétaire générale de la Présidence.

Enfin, la Présidence réaffirme que cette décision s’inscrit « dans l’intérêt supérieur de la Nation et au bénéfice des usagers ». En clair, il s’agit de tourner la page d’une gestion de crise pour renouer avec un fonctionnement durable et performant de la SEEG, à l’heure où les attentes des populations en matière de service public n’ont jamais été aussi pressantes.