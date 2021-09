Niger : 70 morts dans des inondations depuis le mois de juillet

Le gouvernement nigérien a annoncé, jeudi, que soixante-dix (70) personnes ont été tuées dans des inondations enregistrées depuis le début du mois de juillet. L’annonce a été faite lors dans une communication faite par le ministre de l’Action humanitaire et de la gestion des catastrophes Lawan Magagi, lors de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres.

Selon le communiqué publié à l’issue du conseil et consulté par l’Agence Anadolu, au total 206 457 personnes ont été sinistrées et soixante-dix (70) autres ont été tuées par les inondations. Plusieurs dégâts matériels ont aussi été enregistrés, dont 14 mille 884 maisons effondrées, des pertes du bétail et des infrastructures endommagées, a ajouté la même source. Un précédent bilan publié à la mi-août faisait état de 52 personnes tuées.

Plusieurs régions nigériennes ont été touchées par les inondations depuis le début du mois de juin, en raison des pluies torrentielles enregistrées, notamment au cours des mois de juillet et août. La capitale Niamey a enregistré des quantités pluie dépassant les 100 millimètres. En 2020, 70 personnes ont aussi été tuées dans des inondations et 350 mille personnes ont été sinistrées.