National Foot 2 : Oyem AC garde la tête, Mouilli FC dauphin au terme de la 3e journée

La 3e journée du National Foot 2, qui s’est déroulée ce samedi 14 décembre, n’a pas vu le leader Oyem AC perdre la tête malgré avoir été exempt. Les rencontres de ce championnat de 2e division de football gabonais, ont été marquées par la large victoire de Stade Migovéen et la chute de U.S. Akanda, provoquant des changements importants au classement général.

Le match phare s’est tenu au Stade Mbombet dans la ville de Lambaréné, où Stade Migovéen a infligé une sévère défaite à Moanda FC sur le score sans appel de 5-1. Cette victoire impressionnante propulse Stade Migovéen à la 4e place du classement avec une différence de buts favorable (+6). Dans le même temps, le Stade Omnisports d’Oyem a accueilli le duel entre Ogooué FC et U.S. Akanda, remporté par les locaux d’Ogooué FC 2-0. Cette contre-performance coûte cher à U.S. Akanda, qui descend à la 3e place après avoir dominé les premières journées.

De leur côté, Akanda FC et Mouilli FC se sont neutralisés sur un score de 0-0 au Stade d’Akanda, situé à Libreville, un résultat qui permet à Mouilli FC de grimper à la 2e place avec 5 points. Quant à Akanda FC, le club stagne en milieu de tableau avec 2 points, manquant l’occasion de se rapprocher du podium. Une autre rencontre, disputée au Stade Augustin Monédan de Sibang (Libreville), a opposé Missile FC à Ombilanziami, se terminant également sur un score nul et vierge (0-0).

Date Heure Matchs Stade Ville Résultats 14 décembre 15h00 Mouila A.F. vs Adouma FC Stade Moutangué Mouila 1 - 1 14 décembre 16h00 Stade Migovéen vs Moanda FC Stade Mbombet Lambaréné 5 - 1 14 décembre 15h30 Ogooué FC vs U.S. Akanda Stade Omnisports Oyem Oyem 2 - 0 14 décembre 15h00 Akanda FC vs Mouilli FC Stade d’Akanda Libreville 0 - 0 14 décembre 16h00 Missile FC vs Ombilanziami Stade Augustin Monédan Libreville 0 - 0

À Mouila , au Stade Moutangué , Mouila A.F. et Adouma FC se sont quittés dos à dos avec un score de 1-1 , laissant les deux équipes dans la partie basse du classement. Adouma FC et Ombilanziami restent relégables avec 2 points chacun , n’ayant pas encore réussi à décrocher de victoire après trois journées de championnat. Cette situation devient préoccupante pour ces deux clubs qui doivent impérativement réagir pour sortir de la zone rouge.

# Équipes P J V N D BM BE GD 1 Oyem AC 6 2 2 0 0 6 3 +3 2 Mouilli FC 5 3 1 2 0 4 3 +1 3 U.S. Akanda 4 3 1 1 1 5 3 +2 4 Stade Migovéen 4 3 1 1 1 6 6 0 5 Moanda FC 4 3 1 1 1 3 5 -2 6 Ogooué FC 3 2 1 0 1 4 3 +1 7 Missile FC 3 3 0 3 0 1 1 0 8 Akanda FC 2 2 0 2 0 1 1 0 9 Mouila A.F. 2 3 0 2 1 3 4 -1 10 Adouma FC 2 3 0 2 1 3 5 -2 11 Ombilanziami 2 3 0 2 1 2 4 -2

Au classement général après cette 3e journée, Oyem AC conserve la première place avec 6 points et une solidité défensive qui fait la différence. Le club reste invaincu après trois journées et confirme son statut de favori. Mouilli FC suit de près en 2e position , profitant d’une constance dans ses performances, tandis que U.S. Akanda , malgré sa défaite face à Ogooué FC, occupe la 3e place avec 4 points . Les surprises comme la montée de Stade Migovéen et la performance d’Ogooué FC dynamisent ce championnat. Les prochains matchs, prévus sur les mêmes terrains, seront cruciaux pour confirmer ces dynamiques ou offrir de nouveaux rebondissements dans la lutte pour le haut du classement.