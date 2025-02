National Foot 1 : Mangasport tue l’écart dans une 13e journée riche en rebondissements

Six rencontres disputées les 8 et 9 février, cinq victoires dont une à l’extérieur, et un match nul ont rythmé cette 13e journée, qui a vu une moyenne de 1,83 but par match. Le podium reste intact, avec Mangasport qui consolide sa position en s’imposant 2-1 face à l’US Bitam, désormais reléguée à la 8e place. Pendant ce temps, l’AO CMS réalise le meilleur bond du week-end en passant de la 9e à la 6e place. Lozosport grimpe de deux places et se rapproche dangereusement du dauphin.

Lors de cette 13e journée, l’intensité et la compétitivité étaient au rendez-vous sur tous les terrains. Mangasport, en conservant son sérieux, a su tirer profit d’un match serré contre l’US Bitam. Cette victoire 2-1 permet au club de rester fermement en tête du classement, malgré une moyenne de buts modeste de 1,83 par rencontre. En revanche, l’US Bitam connaît une descente notable, dégringolant de trois places pour finir 8e au classement. Résultats de la 13ᵉ journée de la LINAFP National Foot 1 : Équipe 1 Score Équipe 2 C.S.B 1 - 0 Bouenguidi Sports ASO Stade Mandji 0 - 0 Vautour Club CF Mounana 0 - 2 AO C.M.S. Lambaréné A.C. 1 - 0 FC 105 Lozosport 2 - 0 AS Dikaki AS Mangasport 3 - 2 U.S. Bitam Parmi les surprises du week-end, l’AO CMS se distingue nettement. En opérant une remontée spectaculaire, le club a gravi le classement de la 9e à la 6e place, une performance saluée par ses supporters. Du côté du CS Bendjé, la constance est de mise : le club enchaîne ainsi une deuxième victoire face aux Logovéens de Bouenguidi-Sports, renforçant sa confiance pour les prochaines échéances. Enfin, le dynamisme ne s’arrête pas là, puisque l’équipe sœur, Lozosport, effectue également un bond significatif en progressant de deux places. Avec désormais 18 points au compteur, elle se positionne à seulement un point du dauphin, promettant une suite de saison palpitante pour le club. Cette journée illustre parfaitement comment chaque match, chaque victoire, et même chaque défaite peuvent influencer le classement général, promettant une fin de saison des plus excitantes pour tous les passionnés.