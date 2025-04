National-Foot 1 : Mangasport sacré, la lutte pour le podium et le maintien s’intensifie

Alors que Mangasport a validé son titre de champion lors de la 21ᵉ journée, disputée les 26 et 27 avril, le suspense reste entier pour les places d’honneur et le maintien en National-Foot 1. Avec six rencontres jouées et 13 buts inscrits (soit une moyenne de 2,16 par match), la fin de saison s’annonce haletante.

Lire aussi >>> National Foot 1 : Mangasport déjà sacré champion 2025 du Gabon à six journées du terme Sur les terrains, la 21ᵉ journée a livré quatre victoires, dont trois en déplacement, et deux matchs nuls. Seul le FC 105 a su faire respecter la loi du domicile en dominant l’USB (2-0). Le CS Bendjé, battu par Mangasport (1-0) à Port-Gentil, reste embourbé dans la zone rouge. Rencontre Score CF Mounana - US Oyem 1-2 CS Bendjé - Mangasport 0-1 Lambaréné AC - Vautour Club 2-2 Lozosport - Stade Mandji 0-1 AS Dikaki - AO CMS 1-1 FC 105 - USB 2-0 Au sommet du classement, Mangasport n’est plus rattrapable, mais derrière, la lutte pour le podium s’intensifie. Le FC 105 et le CMS profitent de cette journée pour intégrer le top 5, reléguant Bouenguidi-Sports et Lozosport. Chaque point vaudra cher lors des cinq dernières journées pour arracher une place en coupe continentale ou un classement de prestige. En bas du tableau, la tension est tout aussi vive. Lambaréné AC et l’AS Dikaki (23 points) gardent une légère avance sur l’USB (19 points), mais restent sous pression. Le CS Bendjé (16 points) et le CF Mounana (14 points) ferment la marche et devront cravacher pour espérer se maintenir. Position Club Matchs Joués Points Buts Marqués Buts Encaissés Différence 1 Mangasport 19 49 39 10 +29 2 Stade Mandji 18 28 16 10 +6 3 US Oyem 19 28 18 19 -1 4 FC 105 18 27 21 13 +8 5 AO CMS 18 25 15 11 +4 6 Vautour Club 18 25 23 20 +3 7 Bouenguidi 18 25 12 16 -4 8 Lozosport 19 25 16 23 -7 9 Lambaréné AC 19 23 22 24 -2 10 AS Dikaki 19 23 18 23 -5 11 USB 18 19 21 26 -5 12 CS Bendjé 18 16 12 29 -17 13 CF Mounana 19 14 14 23 -9 À l’approche du sprint final, le moindre faux pas pourrait bouleverser le classement. Dans un championnat où Mangasport s’est échappé, la vraie bataille est désormais pour les places d’honneur et le droit de rester parmi l’élite.