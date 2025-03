National Foot 1 : Mangasport s’échappe, Lozosport grimpe, CMS toujours en danger

Le championnat national de première division, National Foot 1, a pris une tournure décisive à l’issue de la 15e journée disputée les 15 et 16 mars à travers cinq provinces du Gabon. Mangasport creuse l’écart en tête, Lozosport s’invite sur le podium, tandis que l’AO CMS se rapproche dangereusement de la zone rouge.

À l’issue de cette 15e journée, le championnat amorce un tournant décisif. Avec 15 buts inscrits en six rencontres, soit une moyenne de 2,5 buts par match, les clubs affichent une belle dynamique offensive. Entre remontées spectaculaires, chutes inquiétantes et confirmations attendues, le classement évolue alors que débute la deuxième partie de la phase retour.

Mangasport fait le break, Lozosport en embuscade

Solide et régulier, Mangasport poursuit sa domination en tête du classement grâce à une nouvelle victoire contre l’AS Dikaki (0-2). Avec 33 points, le club de Moanda accentue son avance sur l’US Oyem (22 points), toujours deuxième malgré sa victoire sur l’AO CMS (1-2). Mais la surprise du week-end est signée Lozosport : auteur d’une impressionnante remontée, le club grimpe à la 3e place (20 points), bousculant ainsi l’ordre établi.

Classement de la 15e journée :

Rang Équipe Points Joués Gagnés Nuls Défaites Buts Marqués Buts Encaissés Différence de buts 1 AS Mangasport 33 13 10 3 0 31 7 +24 2 US Oyem 22 14 6 4 4 13 11 +2 3 Lozosport 20 14 6 2 6 14 20 -6 4 ASO Stade Mandji 19 13 5 4 4 11 8 +3 5 Bouenguidi Sport 19 14 5 4 5 17 14 +3 6 Vautour Club 18 13 5 3 5 17 14 +3 7 FC 105 18 14 5 3 6 13 16 -3 8 Lambaréné AC 18 15 5 3 7 15 20 -5 9 US Bitam 18 15 5 3 7 16 19 -3 10 AS Dikaki 18 15 5 3 7 20 22 -2 11 AO CMS 16 13 5 1 7 15 20 -5 12 CF Mounana 13 14 2 7 5 14 19 -5 13 CS Bendjé 9 14 2 3 9 9 27 -18

L’AO CMS fait partie des grands perdants de la journée. En s’inclinant à domicile face à l’US Oyem, le club glisse à la 11e place (16 points) et se rapproche dangereusement de la relégation. Même sort pour l’US Bitam et l’AS Dikaki, tous deux en net recul avec des défaites à domicile.

Les dynamiques se croisent

Pendant que Lambaréné AC (8e, 18 points) et l’ASO Stade-Mandji (4e, 19 points) signent de belles progressions, d’autres clubs comme Vautour Club (6e) et Bouenguidi-Sports (5e) marquent le pas. Dans le bas du tableau, le CF Mounana (12e, 13 points) et le CS Bendjé (13e, 9 points) restent englués en zone rouge, mais gardent un mince espoir de maintien.

Avec encore plusieurs journées à disputer, la lutte pour le titre et pour le maintien s’annonce plus serrée que jamais.

Les résultats complets de la journée