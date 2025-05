National-Foot 1 : la 19ᵉ journée en retard bat des records de buts

Avec 18 réalisations en six matches, la 19ᵉ journée en retard du championnat gabonais de première division s’est révélée l’une des plus prolifiques de cette 56ᵉ édition. Cinq victoires, dont quatre à l’extérieur, et un seul match nul ont été enregistrés ce mercredi 30 avril dans quatre provinces du pays.

Le National-Foot 1 a offert un spectacle offensif de premier plan. Sur les six rencontres au programme, les filets ont tremblé à 18 reprises, soit une moyenne de trois buts par match, égalant ainsi le record de la 3ᵉ journée. Rang Équipe MJ Pts BM BE GA 1 Mangasport 20 52 41 10 +31 2 Stade Mandji 19 31 18 11 +7 3 Vautour Club 19 28 26 22 +4 4 US Oyem (USO) 20 28 19 21 -2 5 FC 105 19 27 23 16 +7 6 AO CMS 19 26 16 12 +4 7 Lambaréné AC 20 26 24 25 -1 8 Bouenguidi 19 25 13 18 -5 9 Lozosport 20 25 16 25 -9 10 AS Dikaki 19 23 18 23 -5 11 US Bitam (USB) 19 20 22 27 -5 12 CF Mounana 20 17 16 24 -8 13 CS Bendjé (CSB) 19 16 13 31 -18 En tête du classement, Mangasport (52 pts) a conforté sa position de leader grâce à un succès maîtrisé (2-0) contre Lozosports (25 pts) à Lastoursville, dans le Haut-Ogooué. À Koula-Moutou, Bouenguidi-Sports , malgré un total de points identique, a chuté à domicile face à l’ASO Stade-Mandji (31 pts), vainqueur 2-1 et désormais solide dauphin. À Libreville, Vautour Club (28 pts) a pris le dessus sur le FC 105 (27 pts) dans un derby animé (3-2), s’offrant un léger avantage dans la bataille du milieu de tableau. Match Score Bouenguidi Sports vs ASO Stade Mandji 1 - 2 Lozosport vs Mangasport 0 - 2 FC 105 vs Vautour Club 2 - 3 Lambaréné AC vs US Oyem 2 - 1 AO CMS vs US Bitam 1 - 1 CS Bendjé vs CF Mounana 1 - 2 Du côté de Lambaréné, LAC (26 pts) a confirmé sa bonne forme en battant l’US Oyem (28 pts) sur le score de 2-1, bousculant la hiérarchie du ventre mou. À Sibang, l’AO CMS (26 pts) a dû se contenter d’un nul (1-1) contre l’US Bitam (20 pts). Enfin, dans le duel de la peur, le CF Mounana (17 pts) a pris le dessus sur le CS Bendjé (16 pts) avec une victoire 2-1, quittant provisoirement la dernière place du classement. Cette 19ᵉ journée, marquée par un rythme offensif soutenu, pourrait bien peser lourd dans la lutte pour le titre comme dans celle pour le maintien.