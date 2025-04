National Foot 1 : Deux affiches sous haute tension pour la 20e journée ce week-end

Après une courte trêve imposée par le calendrier électoral, le National Foot 1 reprend ses droits avec la 20ème journée, programmée sur deux jours, les samedi 19 et dimanche 20 avril. Au total, six rencontres sont au menu, avec des duels où chaque point comptera, que ce soit dans la lutte pour le maintien ou la conquête des places africaines.

À l’issue de la 19ème journée, le classement reflétait déjà les tensions et les ambitions des différentes équipes. L’AS Mangasport dominait largement avec 43 points. Derrière, l’US Oyem et Bouenguidi Sport, tous deux à 25 points, se disputaient âprement le podium, tandis que des équipes comme l’ASO Stade Mandji et Lambaréné AC cherchaient à se rapprocher du top 5. En bas de tableau, le CS Bendjé et le CF Mounana étaient déjà sous pression, avec respectivement 15 et 14 points, et chaque match devenait crucial pour éviter la relégation.

Samedi 19 avril : ASO Stade Mandji – Lambaréné AC, une bataille pour le top 5

C’est à Port-Gentil que le coup d’envoi de cette journée sera donné. L’ASO Stade Mandji (6ème, 22 points) accueille Lambaréné AC (7ème, 22 points) dans un duel de voisins au classement. Avec un enjeu de taille : s’imposer pour espérer intégrer le cercle fermé du top 5. Un match crucial qui pourrait bien peser lourd dans la balance à l’heure des bilans.

Dimanche 20 avril : Bitam FC – AS Dikaki, opération survie

Dimanche, la tension montera d’un cran avec une confrontation décisive dans la course au maintien. Le Bitam FC, actuel 11ème, affronte l’AS Dikaki, 10ème. Les deux équipes n’ont plus le droit à l’erreur : une victoire permettrait de s’éloigner provisoirement de la zone rouge et d’aborder la suite du championnat avec un peu plus de sérénité.

Les autres rencontres du week-end

Parallèlement, d’autres affiches viendront rythmer cette 20ème journée :

L’AS Mangasport recevra le CF Mounana à Moanda.

L’US Oyem accueillera Lozosport sur sa pelouse.

Le Vautour Club se mesurera à Bouenguidi-Sports.

Enfin, l’AO CMS croisera le fer avec le CS Bendjé.

Autant de matchs qui promettent suspense et rebondissements dans un championnat plus indécis que jamais.

Classement actuel et enjeux

À l’aube de cette 20ème journée, le classement reste serré, avec des écarts minimes entre les équipes. Voici le classement actuel :

# ÉQUIPES P J V N D BM BE GD 1 AS Mangasport 43 17 13 4 0 37 10 +27 2 U.S. Oyem 25 17 7 4 6 15 16 -1 3 Bouenguidi Sport 25 17 7 4 6 12 14 -2 4 FC 105 24 17 6 6 5 19 13 +6 5 A.O. C.M.S. 23 16 5 8 3 13 9 +4 6 A.S.O. Stade Mandji 22 16 6 4 6 12 10 +2 7 Lambaréné A.C. 22 17 6 4 7 20 19 +1 8 Lozosport 22 17 6 4 7 14 21 -7 9 Vautour Club 21 16 6 3 7 19 18 +1 10 AS Dikaki 21 17 6 3 8 15 20 -5 11 U.S. Bitam 18 16 5 3 8 19 22 -3 12 C.S. Bendjé 15 16 4 3 9 11 27 -16 13 CF Mounana 14 17 2 8 7 13 20 -7

Cette journée s’annonce donc décisive, avec des enjeux multiples et des matchs à haute tension. Les supporters gabonais auront de quoi vibrer tout au long du week-end.