National Foot 1 : Bouenguidi Sports en danger, un nouveau dauphin à l’horizon !

Avec 18 points au compteur, Bouenguidi Sports n’a plus son destin en main ce week-end. Exempt de cette 8e journée en retard, le club perdra automatiquement sa place de dauphin. Reste à savoir qui, parmi les quatre prétendants encore en lice, s’installera à cette position honorifique derrière l’ogre Mangasport.

Le suspense est total pour cette dernière journée de la phase aller. Battu lors de son dernier match, Bouenguidi Sports voit son compteur bloqué à 18 points, un total insuffisant pour conserver la deuxième place. L’AS Dikaki (3e, 17 pts), Lozosports (4e, 17 pts), l’US Oyem (5e, 16 pts) et l’AO CMS (6e, 15 pts) ont tous la possibilité de le dépasser.

Le programme de cette 8e journée

Les scénarios en jeu :

AS Dikaki – AO CMS : Un succès de l’AS Dikaki lui offrirait la place de dauphin avec 20 points. Même en cas de match nul, Dikaki monterait à 18 points, dépassant Bouenguidi-Sports grâce à une meilleure différence de buts. L’AO CMS, en cas de victoire, atteindrait aussi les 18 points et pourrait passer devant selon les critères de classement.

Lozosports – ASO Stade-Mandji : Déjà à 17 points, Lozosports deviendrait dauphin avec une victoire (20 pts) et même un nul suffirait pour dépasser Bouenguidi-Sports.

US Oyem – CF Mounana : Avec 16 points, l’US Oyem a besoin d’une victoire pour espérer finir à la deuxième place.

Quoi qu’il arrive, Bouenguidi Sports sera déclassé. La question est désormais de savoir qui s’installera à sa place. Réponse à l’issue de cette 8e journée cruciale !