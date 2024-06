Moov Africa Gabon Telecom lance un hackathon de 48h sur l’intelligence artificielle

Conscient des enjeux que représente l’intelligence artificielle et désireux de contribuer au développement de l’économie numérique nationale, Moov Africa Gabon Telecom organise un hackathon sur cette thématique. Ce mardi 18 juin, au siège de la Société d’incubation numérique du Gabon (SING) à Libreville, l’entreprise a tenu la première session d’informations sur cette compétition « MoovHackathon Intelligence artificielle », avant une seconde session qui se déroulera en ligne.

Le hackathon est une compétition où des équipes multidisciplinaires développent, sur une période limitée, des solutions numériques répondant à des problématiques réelles. Lors de cette session d’information, Moov Africa Gabon Telecom a mis en avant les avantages de l’intelligence artificielle, tels que l’aide au quotidien, l’amélioration des secteurs de la santé et de la médecine, la promotion de l’apprentissage et de la formation, l’encouragement à l’inclusion et au partage des idées, ainsi que l’augmentation de la productivité et de l’efficacité.

L’importance de l’IA

« Aujourd’hui, grâce à l’intelligence artificielle, de nombreuses activités sont facilitées, notamment la rédaction de documents, l’analyse d’images, l’analyse de données et les calculs qui se font beaucoup plus rapidement. Cela pose un défi important pour notre société, avec des questions d’éthique et de gouvernance liées à l’intelligence artificielle », a déclaré le directeur général de la SING, Yannick Ebibie Nze.

Le DG de la SING répondant aux questions de la presse

« C’est tout à fait normal que Moov Africa Gabon Telecom, en tant qu’acteur majeur de notre économie numérique, se demande quels outils mettre en place pour encadrer ces activités au niveau de la société gabonaise. Il est crucial d’accompagner la jeunesse gabonaise pour qu’elle ne rate pas le tournant de cette nouvelle économie mondiale », a-t-il ajouté.

Un hackathon ouvert à tous

Pour sa part, Léa Seky Olouna, responsable communication de Moov Africa Gabon Telecom, a indiqué à la presse : « Le concours est ouvert à tous. Pour cette édition, nous avons prévu deux groupes de participants. Les plus grands concourront concrètement dans le cadre du hackathon avec des prix à gagner. Nous aurons également une catégorie spéciale pour les juniors, âgés de 5 à 10 ans, voire 12, qui participeront et nous présenteront leurs propositions à l’issue du hackathon ».

Une vue de l’assistance hier

Et d’ajouter : « Nous attendons des réflexions pouvant résoudre des problèmes liés, par exemple, à l’agriculture, à la vie connectée, à la finance, aux jeux et aux divertissements. Les sujets sont variés et chacun pourra présenter un projet visant à résoudre un problème constaté », a conclu la responsable communication du principal opérateur télécom du Gabon.

Déroulement et critères de sélection

L’appel à projets se clôturera le 24 juin prochain à 12h00, tandis que l’annonce des résultats est prévue pour le 25 juin. Le hackathon, quant à lui, se tiendra du 27 au 28 juin à Libreville, et les résultats finaux seront proclamés le 29 juin 2024. Pour s’inscrire à ce hackathon, merci de vous rendre ici : https://forms.gle/3LH7WVNBXLFggiJc6

Un visuel de l’évènement

Sélection des projets

La sélection des projets se déroulera en trois phases :

Première sélection : 15 projets seront retenus sur la base du questionnaire en ligne rempli par les candidats. Deuxième sélection : 5 projets seront choisis sur la base d’un pitch d’une minute présenté par les candidats le premier jour du hackathon. Troisième sélection (finale) : Les 5 projets restants seront auditionnés par un jury externe, qui sélectionnera les 3 projets lauréats.

Les critères de sélection incluent la complémentarité des profils de l’équipe, l’adéquation problème/solution, l’originalité de la solution, le modèle économique, et la cohérence des réponses au questionnaire.

Conditions de participation

La participation est ouverte à tous les profils, sans distinction d’âge ou de catégorie socio-professionnelle. Les équipes doivent être composées de 5 personnes maximum, basées à Libreville, et inclure au moins un développeur.

Thématiques du hackathon

Les participants devront proposer des solutions d’intelligence artificielle autour de sept secteurs d’activités : Health-tech, Fintech, Smart-city, Ed-tech, Agritech, IoT et Transport.

Prix des lauréats

Les trois projets lauréats recevront chacun un prix en numéraire financé par Moov Africa Gabon Telecom :

1er prix : 2.000.000 francs CFA

: 2.000.000 francs CFA 2ème prix : 1.000.000 francs CFA

: 1.000.000 francs CFA 3ème prix : 500.000 francs CFA

Ce hackathon représente une opportunité majeure pour les innovateurs gabonais de démontrer leur savoir-faire en intelligence artificielle et de contribuer à l’évolution technologique du pays.