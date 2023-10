Mondial des sourds : le Gabon termine 15e après avoir copieusement battu le Ghana

La 4e édition de la Coupe du monde de football pour sourds et malentendants Malaisie 2023 s’est close ce jeudi soir pour les Panthères du Gabon. Après avoir été éliminés en 8e de finale par l’Iran, les poulains du coach Walker Onanga se devaient au moins de terminer par une victoire. C’est chose faite, puisque le Gabon opposé en match de classement pour la 15e place a dompté sans grande difficulté les Blacks Stars du Ghana sur le score sans appel de 2 buts à 0.

Les Panthères du Gabon qui ont essuyé plusieurs revers dans cette Coupe du monde débutée le 23 septembre dernier, a terminé sa course dans le classement ce jeudi. Eliminé en 8e de finale vendredi dernier, le Gabon ne disputait plus que les places 9 à 16. Une mission qui s’est soldée par deux défaites successives. D’abord dimanche face au Nigéria (2 buts à 1) puis l’Arabie Saoudite (3 buts à 1) deux jours plus tard.

Le onze entrant gabonais de la rencontre de ce jeudi

Une série de défaites que les Panthères avaient à cœur de conjurer ce jeudi après-midi opposées aux Blacks Stars du Ghana. Un pari largement remporté par le Gabon qui a su clôturer en beauté ce tournoi mondial en disposant cette fois de ses adversaires du jour. Un match pour la 15e place largement remporté par le Gabon sur le score de 2 buts à 0.

Une victoire qui classe ainsi le pays à la 15e place sur les 19 nations ayant pris part à cette Coupe du monde de football pour sourds, la 4e du genre organisée avec brio par la Malaisie. Dans ce tournoi, les deux meilleurs équipes africaines, le Sénégal et l’Egypte, s’affronteront ce vendredi pour la 3e place, la petite finale. La vraie finale quant à elle, sera disputée ce samedi entre l’Ukraine et le Japon.