Mercato : l’international gabonais Mario Lemina de retour à Galatasaray pour près de 2 milliards

Mario Lemina fait son grand retour à Galatasaray. Après un passage en Premier League avec Wolverhampton, le milieu de terrain gabonais a signé un contrat d’un an et demi, avec une option pour une saison supplémentaire. Le montant du transfert s’élève à 2,5 millions d’euros, soit environ 1,64 milliard de FCFA, un investissement conséquent pour le club turc, actuel leader du championnat.

Déjà prêté à Galatasaray lors de la saison 2019-2020, Lemina retrouve un club où il avait laissé une bonne impression. Enthousiaste, l’international gabonais a partagé sa joie sur les réseaux sociaux, affirmant être « prêt à tout donner encore une fois » pour aider l’équipe à briller.

Avec 32 sélections et 3 buts en équipe nationale, Lemina ambitionne de se relancer pleinement en Turquie. À 31 ans, il compte sur cette nouvelle aventure pour retrouver son meilleur niveau et apporter son expérience à Galatasaray, en quête de titres nationaux et européens.