25 ans de prison pour un jeune gabonais ayant violé et tué sa grand-mère de 70 ans à Medouneu

La cour criminelle d’Oyem a rendu ce lundi son verdict dans une affaire de meurtre odieux commis par ascendant. Après avoir ingurgité plusieurs verres, un compatriote de 25 ans s’introduira chez sa grand-mère de 70 ans pour abuser d’elle. Reconnu par sa victime du 3e âge, il décidera d’abréger sa vie à l’aide d’un pilon. Un double crime qui lui a valu les foudres de la justice gabonaise qui en répression lui a infligé 25 ans de prison dont 5 avec sursis.

Les adultes gabonais n’ont pas uniquement des pulsions irrépréhensibles pédophiles. D’autres sont gérontophiles comme ce jeune gabonais, Arnold Freddy Ntoutoume Nzue, jugé ce 22 avril par la cour d’appel judiciaire d’Oyem pour avoir eu le béguin mortel pour sa propre grand-mère Marie Obone Nzue (70 ans). Ce criminel démasqué par sa victime, n’a pas ensuite supporté d’assumer ses penchants gérontophiles au point de finalement tuer sa victime.

Un viol odieux

Les faits remontent au 6 juin 2020 dans la paisible ville de Medouneu, à une soixtaine de kilomètres de la capitale du Woleu-Ntem (nord, du Gabon). Notre violeur en herbe après avoir pris son courage en s’alcoolisant à outrance avec ses frères après un enterrement, s’introduira vers 2.h au domicile de sa vieille victime dans le but de la violer. Mais sa grand-mère finira par le reconnaitre, demandant à son bourreau pourquoi il ambitionnait d’en finir avec elle.

Craignant les conséquences de son acte, il décidera d’en finir avec la vie de sa victime pour échapper à la justice. Il se saisira d’un pilon avant d’asséner pas moins de deux coups de cet ustensile de cuisine à sa grand-mère, surprise par le viol qu’elle venait de subir de sa part. Après son crime, Arnold Freddy Ntoutoume Nzue pris ses jambes à son cou, laissant sa victime gisante dans une marre de sang. Son corps sans vie ne sera découvert que le lendemain matin.

Sanction judiciaire

Rattrapé par la justice, il sera rapidement écroué à la prison du Peloton. A la barre, il racontera les détails de ce viol gérontophile qui a mal tourné. Le Ministère public a requis contre le délinquant sexuel doublé d’assassin une peine de 20 ans de prison et un million d’amende. L’avocat de la défense a plaidé l’acquittement et de larges circonstances atténuantes pour le mis en cause évoquant l’état d’ivresse de son client.

Une plaidoirie que n’a pas suivi la cour qui a corsé à 25 ans sa peine de prison de réclusion criminelle en le déclaration coupable des faits de viol et de meurtre qui pesaient contre lui. Arnold Freddy Ntoutoume Nzue a tout de même obtenu 5 ans de sursis. Ce qui fait qu’il ne purgera finalement que 20 ans de prison, réclamé par l’avocat général. Il devrait ainsi recouvrer la liberté à ses 45 ans.