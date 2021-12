Médias : Décès de Marie Colombe Ngodjou, journaliste et chanteuse gabonaise

La presse gabonaise est une nouvelle fois endeuillée et particulièrement le service public. Après les décès successifs d’Armelle Baoulé puis d’Amélie Blanche Mbougou Eyi et plus dernièrement de Mathieu Koumba, le groupe Gabon Télévisions a enregistré ce jeudi la disparition de la journaliste et chanteuse gospel Marie Colombe Ngodjou.

L’ancienne présentatrice vedette des journaux de 20h, était quelque peu en retrait depuis quelques années des plateaux de télévision. Elle a été successivement rédactrice en chef des actualités télévisées ainsi que rédactrice adjointe au sein de la RTG1 devenue Gabon Télévision. La journaliste a aussi fait carrière dans la musique avec un passage remarqué dans la musique gospel notamment aux cotés des Chœurs célestes.

Selon plusieurs sources, la journaliste serait décédée d’un arrêt cardiaque à la suite d’un AVC survenu à l’hôpital militaire du PK9 de Libreville ce jeudi. Avant sa disparition, Marie Colombe Ngodjou officiait également dans la matinale « Mbolo le Gabon » sur la principale chaine de télévision publique. Actrice culturelle, elle avait mis en place le FestiDames, un des tout premier festival mettant en avant la femme gabonaise.