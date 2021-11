Mécontents, les agents des Régies financières du Gabon en grève générale illimitée !

A la faveur d’une assemblée générale tenue ce mardi à l’esplanade du ministère du Budget à Libreville, la Fédération des collecteurs des régies financières (Fecorefi) regroupant 4 administrations publiques (Douanes, Trésor, Impôts et Hydrocarbures) a décidé de rentrer en grève générale et illimitée, sans service minimum. Ce, après le dépôt d’un préavis de grève le 15 novembre sur la table du gouvernement, arrivé à expiration.

Selon les agents, le gouvernement est toujours silencieux face à leurs revendications qui sont entre autres la régulation des situations administratives bloquées depuis plusieurs années, le paiement intégral de la Prime de la performance budgétaire (PPB) désormais payée à 40%, une violation de l’article 8 du décret n°00429 pour les agents ayant dépassé les objectifs au mois d’octobre, la publication des fichiers des fonctionnaires fantômes qui sert de paiement des primes dans les régies financières... Une véritable mafia que dénonce les agents.

Une vue de l’assemblée des agents hier

Au regard du silence de la direction générale et celui du gouvernement, les agents ont décidé à l’unanimité de monter le ton. Ils sont rentrés en grève générale et illimitée, pas de service minimum, sauf si le service minimum est payé séance tenante ont martelé les agents. Pour Sylvain Ombinda Talheywa III, secrétaire général et porte-parole de la Fecorefi : « Nous avons écrit à madame le Premier ministre plusieurs fois pour présenter nos propositions alternatives de sortie de crise. Elle n’a pas réagit. Nous avons déposé le préavis de grève le 15 novembre, personne n’a réagi ».

Avant d’ajouter : "C’est lorsque nous faisons l’annonce d’une grande assemblée générale qui inévitablement devait déboucher sur la décision d’une grève générale et illimitée, qu’on nous envoie un courrier le 23 novembre pour dire « réunion de comité de coordination ». De qui se moque t-on ? ", s’est-il indigné. Une nouvelle assemblée générale devrait se tenir ce lundi 29 novembre, toujours à l’esplanade du ministère du Budget.