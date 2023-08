Mauritanie vs Gabon : Patrice Neveu dévoile sa pré-liste de 26 Panthères

La 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d’ivoire 2023 se jouera début septembre. Une échéance que prépare âprement le sélectionneur national des Panthères du Gabon, Patrice Neveu, qui a animé ce vendredi à Owendo une conférence de presse pour présenter sa liste de joueurs convoqués. Une pré-liste de 26 joueurs qui devrait être affinée 10 jours avant la rencontre fatidique contre les Mourabitounes de Mauritanie.

Le Gabon recalé 3e du groupe I de ses éliminatoires, va devoir défier le 9 septembre prochain les seconds de ce groupe : les Mourabitounes de Mauritanie. Si tout se jouera lors de cette ultime journée à haut risque pour les Panthères du Gabon à Nouakchott, Patrice Neveu prépare ses armes pour arracher une qualification du Gabon. Une mission qui passe par la convocation des 26 joueurs sélectionnés pour défendre les couleurs du pays.

Les convoqués

Une liste sans grand chamboulement annoncée par le coach de la sélection gabonaise au cours d’une conférence de presse ce vendredi au siège de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) à Owendo. On y notera les absences d’André Poko et Lloyd Palun toujours sans club et le retour du milieu de terrain Kanga Guelor, absent de la dernière confrontation face à la RD Congo pour cumul de cartons jaunes.

Au goal, il faudra toujours compter sur les talents de Jean-Noël Amonome, Anthony Mfa Mezui et Nouby Fotso. En attaque, Patrice Neveu a renouvelé sa confiance à Denis Bouanga, Pierre-Emerick Aubameyang, Aaron Boupendza, Alan Do Marcolino, Shavy Babicka, Jim Allevinah et au bleu Orphée Mbina. Les Panthères feront leur regroupement à Franceville et aucune rencontre amicale n’est prévue avant le choc contre les Mourabitounes.

Voici la liste complète des joueurs convoqués :

Gardiens :

Amonome Jean-Noël

Mfa Mezui Anthony

Fotso Nouby

Défenseurs :

Ekomie Jacques

Appindangoye Aaron

Obissa Sidney

Oyono Anthony

Obiang Johann

Moussounda Mouckotou Alex

Mboula Michel

Akue Assoumou

Écuelé Manga Bruno

Milieux :

Lémina Mario

Kanga Guelor

Ndong Didier

Ngouali Martinsson

Sambissa David

Bithege Medwin

Autchanga Louis

Attaquants :