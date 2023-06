Match amical : le Gabon écrase facilement en France une petite équipe de 4e division

La mise au vert des Panthères du Gabon s’est poursuivie ce dimanche après-midi par un match amical avec l’Olympique Saint-Quentin, équipe de National 2 français. Sans surprise, les poulains de Patrice Neveu se sont imposés par 7 buts à 0 dans cette rencontre sans enjeu. Dans ce festival de buts gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang et Alan Do Marcolino ose sont illustrés en inscrivant des doublés.

Alors que le Gabon doit affronter le 18 juin à Franceville (Haut-Ogooué) les Léopards de la RDC, la sélection nationale de football a préféré se regrouper depuis ce mercredi en France pour préparer cette rencontre fatidique comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d’ivoire. Une préparation qui s’est soldée par une rencontre amicale à 17h00 entre les Panthères et l’Olympique Saint-Quentin.

Une vue de la rencontre de ce dimanche

Sans surprise, les Panthères ont fait respecter la hiérarchie en s’imposant par 7 buts à 0 face à un adversaire qui n’a pas vraiment opposé beaucoup de résistance. L’Olympique Saint-Quentin qui est très mal classée dans le National 2, l’équivalent de la 4e division de football, s’est fait marcher dessus par la sélection gabonaise. Le festival de buts a été sans appel coté Gabonais avec Pierre-Emerick Aubameyang et Alan Do Marcolino, auteurs d’un doublé respectif.

Les 3 autres buts de la rencontre ont été l’œuvre d’Aaron Boupendza, Mario Lémina et David Sambissa. Une victoire qui fait du bien au moral après le retour dans la tanière de Pierre-Emerick Aubameyang et de Mario Lemina. Des atouts dont aura besoin le Gabon pour se qualifier dimanche prochain pour la CAN 2023. Une simple victoire face aux Léopards de la RDC serait un grand pas de qualification avant l’ultime journée de ces éliminatoires du groupe I face à la Mauritanie.

Voici le classement du groupe I après les 4 journées de ces éliminatoires :